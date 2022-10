Saiba como impedir ligações indesejadas no WhatsApp sem bloquear o contato

Infelizmente, é comum termos pessoas nos importunando no WhatsApp. No entanto, embora o contato ocorra pelo aplicativo, não queremos causar atrito no convívio do dia a dia. Sendo assim, é preciso achar um meio termo e impedir as ligações dessas pessoas sem bloqueá-las na plataforma mensagens.

É possível bloquear apenas as chamadas no WhatsApp?

Em síntese, não é possível bloquear as chamadas dos seus contatos sem bloquear o envio ou recebimento de mensagens no WhatsApp. Essas são informações da Meta, responsável pelo mensageiro.

No entanto, existem maneiras “não oficiais” de bloquear as chamadas de pessoas indesejadas utilizando um aplicativo externo do WhatsApp. Vale ressaltar que a ação não é autorizada pela Meta, o que pode gerar o banimento da conta no app original.

Sendo assim, caso esteja disposto a usar esse tipo de plataforma, é bom estar ciente das consequências de suas ações.

Como bloquear chamadas sem bloquear o contato?

Para isso, será necessário baixar o WhatsApp Plus, uma versão secundária do mensageiro e não oficial. Em suma, é possível clicar no ícone de chamada ou videochamada para ativar a opção.

Neste caso, quando uma pessoa indesejada tentar ligar para você, o aplicativo informará ao usuário que ele não tem sinal ou que você está ocupado em outra chamada.

Veja como ativar o bloqueio de chamadas no seu WhatsApp:

Faça o backup da versão oficial do WhatsApp; Em seguida, exclua sua conta e desinstale o aplicativo do seu aparelho; Na sequência, baixe o WhatsApp Plus APK através da sua loja de aplicativos; Feita a instalação, abra o aplicativo e dê todas as permissões necessárias para que o APK funcione corretamente; Agora, abra a sua conta informando o número do seu telefone e o código de verificação; Com tudo certo, abra o chat da pessoa que você não quer receber ligações ou videochamadas; Acesso o perfil do contato e clique na opção “Sem chamadas”; Por fim, escolha a notificação que aparecerá para pessoa quando tentar te ligar: “Não há sinal”, “Você está ocupado” ou “(x pessoa) está em uma ligação”.

Salvar mensagens temporárias no WhatsApp

Em breve, os usuários do WhatsApp poderão salvar mensagens temporárias de grupos. Inicialmente, só os administrados poderão selecionar quais mensagens sairão da lista de exclusão.

De todo modo, provavelmente essa função não vai ser liberada tão cedo, inclusive, ao considerar que a Meta tem outras prioridades de implementação.