Saiba como ler mensagens apagadas no WhatsApp

Muitos usuários do WhatsApp têm a curiosidade de saber o que foi apagado para todos em um chat, sendo em conversa privada ou grupo.

No entanto, o que muitos não sabem é que, mesmo após deletadas, essas mensagens podem ser vistas. Para isso, confira o passo a passo abaixo.

Como visualizar mensagens apagadas para todos?

Para ter acesso ao conteúdo que foi deletado, é necessário que o usuário do WhatsApp instale outro aplicativo para capturar as informações antes que sumam do banco de dados do mensageiro.

Primeiramente, é importante salientar que esse aplicativo, embora seja externo, não manipula os termos de uso do WhatsApp. Isso porque, ao invés de acessar o sistema do mensageiro, o aplicativo em questão realiza backup das notificações recebidas e que ficam registradas no aparelho por um tempo.

Trata-se, portanto, do WARM, app totalmente gratuito e que pode ser encontrado na Google Play Store, disponível apenas para aparelhos Android.

Vale salientar que o aplicativo só funciona quando o usuário estiver fora da conversa e receber as notificações. Além disso, o app possibilita o acesso a áudios, fotos, mensagens, vídeos e gifs apagados.

WhatsApp vai ajudar quem tem grupos sozinhos com nova ferramenta

O WABetaInfo, portal com especialização em antecipar novidades sobre o WhatsApp, anunciou que a plataforma tem o objetivo de implementar um recurso para os usuários da plataforma. Agora, de acordo com informações do portal, a ideia é lançar um chat pessoal para que os usuários “conversem” entre si.

A princípio, a ferramenta foi um grande pedido do público, que criticava a falta de uma aba para salvar assuntos particulares. A expectativa agora é que a novidade tenha lançamento nos próximos dias.

Em primeiro lugar, é importante lembrar que a Meta já começou a testar o recurso, no entanto, não há previsão de quando o chat pessoal no Whatsapp estará disponível. Em síntese, a função funcionará como um bate-papo individual, que poderá ter fixação como qualquer outra conversa.

Fim dos grupos solitários

Normalmente, os usuários do WhatsApp costumam criar um grupo com apenas uma pessoa (seu próprio contato) e utiliza-lo para enviar informações e dados pessoais. Desta forma, com o novo recurso é possível que este hábito seja encerrado de vez. Uma excelente ferramenta, não é verdade?

Como reagir mensagens com qualquer emoji?

Recentemente, foi liberado para o WhatsApp uma nova opção de reagir a mensagens utilizando qualquer emoji. O recurso se trata de uma atualização da versão anterior, que limitava o uso de apenas seis figuras.

Além da possibilidade de reagir a uma mensagem, seja de texto, foto, vídeo, áudio ou arquivo, com qualquer emoji, o usuário também conseguirá usar diferentes tons de pele conforme a capacidade da figurinha.

Para verificar se a novidade chegou até você, é só pressionar por alguns segundos sobre alguma mensagem. Caso apareça um sinal de ‘+’ como uma sétima opção, significa que o recurso já está disponível no seu aplicativo.

No botão, é possível selecionar o emoji desejado ou até mesmo pesquisar pelo ícone de lupa. Como de costume, a funcionalidade está sendo liberado de forma gradativa, então é possível que demore a chegar no seu aparelho.

Como silenciar pessoas no WhatsApp?

Com a chamada em grupo do WhatsApp em andamento, pressione e segure por alguns segundos sobre o ícone do participante que queira colocar em mudo. Quando aparecer o quadrinho de seleção, toque em “Silenciar [nome da pessoa]”.

Imediatamente, o áudio da outra pessoa não será mais ouvido na chamada. Quando isso acontecer, ela será notificada sobre a ação junto com uma instrução de como ter a desativação desfeita. Basta tocar no botão de microfone (na parte inferior da tela).