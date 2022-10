A tecnologia vem facilitando bastante o cotidiano das pessoas, de forma que atualmente é possível pagar até mesmo boletos utilizando o cartão de crédito do Nubank. No entanto, o banco digital lembra que é importante estar atento às taxas cobradas nessa operação, como o IOF (Imposto Sobre Operações Financeiras).

“[…] Dá para pagar boletos, como contas de água, luz, telefone e outros serviços utilizando o limite disponível no cartão de crédito. Mas é importante ficar de olho, pois existem taxas cobradas por esse serviço”, afirma o Nubank em seu blog. O banco digital explica que o valor desse boleto será cobrado na próxima fatura do cartão. Além disso, é importante ressaltar que não existe a possibilidade de utilizar o cartão de crédito para pagar sua fatura no Nubank.

Saiba como pagar boletos com o cartão de crédito

De acordo com informações disponibilizadas pelo Nubank, atualmente existem três formas de pagar boletos utilizando cartões de crédito. Sendo assim, os clientes podem realizar a operação por meio do Internet Banking, aplicativo e também pela central de atendimento do cartão.

Para pagar boletos com o cartão de crédito por meio do Internet Banking os clientes da instituição devem acessar a plataforma e fazer login. Em seguida, será preciso clicar na opção “Pagamento” e escolher “Cartão de crédito”. Por fim, o usuário deve digitar a senha e autorizar o pagamento.

O pagamento de boletos utilizando o cartão de crédito do Nubank também pode ser feito no aplicativo do banco digital. “Se optar por essa forma, é necessário autorizar o aparelho antes de realizar a operação. Isso pode ser feito no caixa eletrônico ou pelo internet banking. Em algumas situações, pode ser preciso, ainda, conversar com o gerente do seu banco para fazer a liberação”, explica o Nubank.

Sendo assim, se o aparelho do usuário estiver autorizado, os boletos podem ser pagos à vista ou de forma parcelada. No caso do Nubank, é preciso acessar a tela inicial do aplicativo e clicar em “Pagar”. Em seguida, o usuário deve selecionar a opção “Pagar boletos” e escanear ou digitar o código de barras. O próximo passo é clicar em “Escolher forma de pagamento”, “Cartão de crédito” e definir o número de parcelas. Por fim, basta confirmar a operação digitando a senha de 4 dígitos.

O Nubank ainda informa que em alguns casos é possível pagar boletos por meio da central de atendimento do cartão. “Se a instituição financeira responsável pelo seu seu cartão de crédito oferecer a opção de pagar boletos com o cartão, você pode ligar na central de atendimento e realizar o pagamento por telefone”, diz o banco digital.

Sobre o Nubank

O Nubank foi criado em 2013 e já possui mais de 70 milhões de clientes utilizando seus produtos financeiros. De acordo com a instituição, o banco digital foi criado com o objetivo de reduzir a complexidade financeira na vida dos cidadãos.“Nosso crescimento acelerado é direcionado por uma busca constante de eficiência, que equilibra expansão, novos produtos e aumento de receita por cliente”, disse o banco digital.