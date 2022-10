Saiba como parcelar um PIX pelo seu cartão Nubank

Atualmente, o PIX é a modalidade de transferência de valores mais utilizada no país. Lançado em 2020 pelo Banco Central, o sistema tem crescido a cada dia.

Pensando nisso e com o objetivo de expandir as possibilidades de pagamento via PIX, o Nubank criou um novo serviço em seu aplicativo. Agora, os clientes da fintech podem realizar uma transferência e parcelar o pagamento em até 12x.

PIX parcelado

O Pix parcelado é uma excelente alternativa para aqueles que precisam realizar a transferência, mas não possuem saldo suficiente em conta no momento.

Assim, em vez de utilizar o saldo, o Nubank permite que o cliente faça a transação utilizando o crédito disponível em seu cartão, podendo dividir o valor em até 12 vezes. De todo modo, os destinatários recebem o pagamento integral de forma instantânea.

Além disso, a fintech permite que o cliente faça uma simulação antes de realizar a transferência dos valores para verificar a possibilidade das parcelas. No entanto, o recurso está sendo liberado de forma gradual.

Como parcelar o PIX do Nubank

A operação pode ser realizada de duas formas, com uma chave Pix ou com o QR Code do Pix. Confira o passo a passo de ambas as possibilidades:

Transação por uma chave Pix

Acesse o aplicativo do Nubank; Clique no atalho “Área Pix” e depois em “Transferir”; Digite o valor da transação; Informe a chave Pix; Confirme os dados de quem receberá a transferência; Entre em “Escolher como transferir” e, logo após, “Cartão de Crédito”; Escolha o número de parcelas que você deseja; Revise os detalhes da transferência; Digite a sua senha de 4 dígitos e pronto.

Transação por um QR Code

No seu aplicativo Nubank, acesse o atalho “Pagar”; Feito isto, selecione “Pagar Pix com QR Code” e, logo após, “Ler QR Code”; Escaneie o código e confirme os dados de quem receberá a transferência; Clique em “Escolher como pagar” e, logo após, “Cartão de Crédito”; Escolha o número de parcelas e revise os detalhes da transferência; Digite sua senha de 4 dígitos para finalizar a operação.

Limite do PIX pode ser ajustado

Os limites no valor das transferências diárias e noturnas realizadas com o Pix do Nubank podem ser ajustados pelos clientes. As definições podem ser feitas pela opção “Meus limites Pix”. A ferramenta traz mais segurança aos usuários, considerando que o Pix também passou a ser utilizado em golpes.

O processo é bem simples. Veja o passo a passo a seguir:

Acesse o aplicativo do Nubank; Na página inicial, selecione “Área Pix”; Em seguida, toque em “Configurar Pix” e depois escolha “Meus limites Pix”; Feito isto, clique em “Editar” e defina os limites desejados, tanto para o período diurno, como para o período noturno; Insira a sua senha para confirmar a transação; Por fim, aguarde o prazo necessário para que a alteração seja efetivada, sendo de 24 a 48 horas.