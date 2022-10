Saiba como receber até R$ 7.087,22 do INSS neste ano

Os trabalhadores que contribuem do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) podem se aposentar pelo teto da autarquia, que equivale a R$ 7.087,22 atualmente. O teto se refere ao valor máximo que o segurado pode receber de qualquer benefício pago pela Previdência Social.

Quando posso receber o Teto do INSS?

Quando o trabalhador solicita a aposentadoria, o INSS leva em conta diversos fatores para realizar o cálculo das contribuições previdenciárias, como:

Quantidade de contribuições recolhidas;

Média salarial durante o período de contribuição;

Regras impostas pela Reforma da Previdência;

Alterações nos valores do teto no decorrer dos anos.

O cálculo é feito de acordo com a média da remuneração do contribuinte, baseado nos índices de correção até o mês anterior ao pedido. Por esse motivo, é possível afirmar que é quase impossível receber o valor do teto do INSS, tendo em vista que os índices de correção mudam frequentemente.

Confira a seguir os índices utilizados para os salários de contribuição:

ORTN (Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional) até 09/1984;

INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) até 12/1991;

IRSM (Índice de Reajuste de Salário Mínimo) até 02/1994;

IPC-R (Índice de Preços ao Consumidor do Real) até 06/1995;

INPC até 03/1996;

IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna) até 01/2004;

INPC em diante.

Outro fator importante que pode influenciar no valor do benefício é a média salarial. De acordo com a regra geral da Reforma da Previdência, um cálculo é realizado em cima da média salarial durante o período de contribuição.

Assim, o cálculo leva em consideração 60% da média salarial mais 2% a cada ano de contribuição que ultrapassar 15 anos para mulheres e 20 anos para homens. Portanto, para receber o teto do INSS é necessário que todas as contribuições sejam realizadas sobre o valor anual do valor máximo do instituto.

Como receber mais da aposentadoria?

Os aposentados e pensionistas do INSS ainda podem aumentar o valor do seu benefício. Veja como:

Revisão da vida toda : a revisão da vida toda é indicada para os segurados que contribuíram para a Previdência antes de julho de 1994.

: a revisão da vida toda é indicada para os segurados que contribuíram para a Previdência antes de julho de 1994. Ações trabalhistas : através dessa revisão é possível incluir no cálculo da aposentadoria os vínculos empregatícios, diferenças salariais, dentre outras verbas não pagas pelos empregadores;

: através dessa revisão é possível incluir no cálculo da aposentadoria os vínculos empregatícios, diferenças salariais, dentre outras verbas não pagas pelos empregadores; Trabalho rural: o trabalhador que exerceu atividade no campo, ainda que por um curto período, pode utilizar esse tempo para garantir um valor adicional no recebimento da sua aposentadoria.

o trabalhador que exerceu atividade no campo, ainda que por um curto período, pode utilizar esse tempo para garantir um valor adicional no recebimento da sua aposentadoria. Contratos de trabalho concomitantes : essa possibilidade é destinada aos trabalhadores que atuaram simultaneamente em regimes diferentes, como no público e particular;

: essa possibilidade é destinada aos trabalhadores que atuaram simultaneamente em regimes diferentes, como no público e particular; Períodos de contribuição que não constam no CNIS : também é possível pedir uma revisão para incluir período trabalhado que não constar no CNIS;

: também é possível pedir uma revisão para incluir período trabalhado que não constar no CNIS; Atividade insalubre: para finalizar, o segurado que atuou em atividade especial, insalubre ou periculosa, pode solicitar o acréscimo no tempo de contribuição, sendo o percentual de 20% para mulheres e 40% para homens.