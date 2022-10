Saiba como sacar dinheiro no Nubank sem pagar taxas

O Nubank oferece diversos recursos vantajosos e, por esse motivo, vem ganhando novos clientes diariamente. Entretanto, muitos ainda se questionam sobre como sacar um dinheiro reservado no banco digital, já que não existem agências físicas da instituição.

Por ser considerada uma conta de pagamentos pré-paga, o Nubank não é obrigado a fornecer serviços de saque gratuitos aos seus clientes. Portanto, para resgatar valores é necessário pagar uma taxa que, segundo o banco digital, é um “repasse dos custos” para manter uma parceria com as redes de caixas eletrônicos Banco24Horas e Saque e Pague.

Ademais, pode ser cobrada uma taxa de conveniência. “Ela é determinada pela rede que controla aquele terminal e será somada ao valor sacado pelo consumidor”. Ou seja: além dos R$ 6,50 cobrados pelo Nubank, o cliente pode ou não pagar também uma taxa de conveniência, a depender da máquina onde realizar o saque”, explica o Nubank, em seu site oficial

Apesar do custo fixo de R$ 6,50 (descontado automaticamente da conta do usuário) e da possibilidade de ser cobrada a taxa de conveniência, existem algumas alternativas para sacar dinheiro sem ser preciso pagar a tarifa.

Como fazer saques gratuitos no Nubank?

A primeira alternativa para não precisar pagar tarifas na hora de sacar dinheiro, é enviar o valor para instituições financeiras que oferecem o serviço gratuitamente. Nesse sentido, o usuário pode fazer a transferência por meio do PIX, TED ou DOC (as três modalidades são gratuitas no Nubank) para outro banco e em seguida realizar o saque.

Além disso, o cliente pode optar por utilizar as ferramentas PIX Saque e PIX Troco disponibilizadas pelo Banco Central do Brasil. Com o PIX Saque os usuários devem fazer a leitura de um QR Code disponibilizado pelo estabelecimentos comerciais que oferecem a funcionalidade e enviar o valor que desejam receber em dinheiro físico. Já no PIX Troco os clientes podem enviar um valor além do total da compra para receber o troco em espécie.

É importante salientar que existe um limite para esse tipo de transação. Assim, o limite para transações durante o dia é de R$ 500. Já no período noturno o limite para as operações é de R$ 100.

Saque no cartão de crédito

Além da possibilidade de sacar dinheiro no débito (com ou sem tarifas), o Nubank também permite que seus clientes realizem saques por meio do cartão de crédito. Apesar de parecer vantajosa, essa opção não é indicada pelo banco digital, já que se trata de um empréstimo emergencial.

A opção é indicada apenas em casos de urgência, já que possui incidência de juros de 9,75% ao mês (do dia a retirada até o vencimento da fatura). Cabe ressaltar que o valor máximo para saques nessa modalidade é de 15% do limite da fatura do cliente, limitado a R$ 2.500. Mais informações sobre as opções de saque no banco digital Nubank podem ser obtidas no site ou blog oficial da instituição financeira.