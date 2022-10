Saiba como simular quanto tempo falta para receber a aposentadoria do INSS

A aposentadoria do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) é um dos benefícios mais aguardados pelos trabalhadores. Entretanto, muitos cidadãos ainda não sabem como solicitar o benefício e nem mesmo calcular os anos que restam para serem beneficiados.

A solicitação e consulta do benefício são simples de serem executadas. Portanto, continue acompanhando e confira o passo a passo de como realizar o procedimento.

Como simular a aposentadoria do INSS

Primeiramente, é importante salientar o quão importante é que o cidadão se atente ao tempo que lhe resta para poder solicitar o pagamento. Isso pode evitar atrasos na concessão do seu benefício.

O INSS disponibiliza diversos serviços por meio do sistema “Meu INSS”, sendo um deles a calculadora que simula o tempo faltante para o recebimento da aposentadoria. A ferramenta consulta os dados do trabalhador, por meio do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), e simula o pagamento do seu benefício.

Entretanto, é importante que o cidadão verifique se todas as informações constadas no Extrato Previdenciário CNIS estão corretas, para evitar qualquer tipo de erro na realização do cálculo.

Como simular o tempo que resta para receber o benefício

O procedimento é simples e pode ser feito por meio do seu celular. Confira abaixo o passo a passo:

Entre no aplicativo Meu INSS; Clique em “Do que você precisa?” Escreva “Simular aposentadoria”; Confira ou altere os dados, como a data de nascimento ou os vínculos (é só clicar no lápis); Escolha a opção “Recalcular”; Pronto, o sistema vai indicar a simulação gratuita da aposentadoria.

Caso tenha interesse, o resultado da simulação pode ser baixada em PDF. A calculadora indica o resultado com base na soma da idade e tempo de contribuição.

Como solicitar o benefício pelo “Meu INSS”?

Além da simulação, a aposentadoria pode ser solicitada pelo sistema Meu INSS. Portanto, veja como fazer:

Acesse a plataforma “Meu INSS”; Entre no seu login e toque na opção “Pedir aposentadoria”; Na sequência, selecione a modalidade de aposentadoria desejada; Feito isto, responda o questionário solicitado; Após preencher as informações, anexe os documentos exigidos; Informe o seu CEP e os dados bancários; Verifique as informações e confirme caso tudo esteja correto; Por fim, clique em avançar.

Documentos necessários para a solicitação de todas as aposentadorias

A apresentação de alguns documentos é obrigatória durante a solicitação das aposentadorias, independente de qual categoria seja. Confira a relação a seguir:

Documento de Identidade (RG);

CPF ;

; Comprovante de residência;

Carteira de trabalho – caso tenha mais de uma, você deve levar todas;

PIS/PASEP ou NIT (Número de Identificação do Trabalhador, composto por 11 números;

Carnês de contribuição para aqueles que contribuíram sem vínculo empregatício durante algum período;

Extrato CNIS, que pode ser emitido através do site ou aplicativo Meu INSS.

Para aposentadorias mais específicas, como a por incapacidade permanente, será necessário ter em mãos alguns documentos referentes às especialidades, como:

Laudos médicos, exames, receituários;

Formulários para trabalhador rural ou pescador artesanal;

Documentação rural (declarações de imposto de renda, notas fiscais, documentos de cooperativa, etc.);

PPP — Perfil Profissiográfico Previdenciário;

Contratos de serviço;

Cópia de processo trabalhista, para prova de vínculo, etc.

Em caso de dúvidas ou para mais orientações, o segurado pode entrar em contato com a central telefônica do INSS, no número 135.