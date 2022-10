Saiba como solicitar a aposentadoria pela internet

Todos os trabalhadores regulamentados pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) podem solicitar a aposentadoria de forma totalmente remota. Para isso, basta cumprir as regras definidas pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e fazer a solicitação pela internet.

Apesar da facilidade, é importante que os cidadãos estejam atentos na hora da solicitação, pois qualquer inconsistência nos dados podem fazer com que o benefício seja negado, atrasando o recebimento do dinheiro. No entanto, mesmo que o processo acabe demorando um pouco mais em caso de descuido, é possível refazer a solicitação e aguardar uma nova análise do INSS.

Após a reforma trabalhista, aprovada no ano de 2017, algumas regras para a liberação da aposentadoria acabaram mudando. Sendo assim, antes de fazer a solicitação é importante acessar os portais oficiais do INSS para entender a nova pontuação.

Saiba como solicitar a aposentadoria

Como já dito anteriormente, os cidadãos podem fazer a solicitação da aposentadoria do INSS online e, para isso, é preciso acessar o site “Meu INSS” e fazer o login utilizando a senha cadastrada. Em seguida, os trabalhadores precisam localizar a opção “Novo Pedido”, clicar em “Aposentadoria e CTC e Pecúlio” e “Aposentadoria por tempo de contribuição”.

Antes mesmo de acessar o portal Meu INSS, recomendamos que os cidadãos já deixem os documentos que serão solicitados separados. Atualmente, é necessário anexar a carteira de trabalho, guias da contribuições pagas, Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e declarações do trabalho realizado.

Os trabalhadores devem anexar os documentos nos espaços correspondentes, indicados na plataforma Meu INSS. É importante enviar os documentos na ordem certa para não atrasar a liberação da aposentadoria e eles devem estar legíveis. Confira os critérios para a documentação:

Todas as cópias devem estar em PDF;

Os documentos precisam ser únicos, coloridos, e possuir 24 bit e 150 DPI de qualidade;

Os arquivos podem ter, no máximo, 5 Megabytes;

Todos os arquivos juntos devem ter, no máximo, 50 Megabytes.

Além dos critérios elencados acima, os cidadãos também devem checar os dados pessoais presentes no sistema. Se alguma informação pré-cadastrada estiver incorreta, será necessário corrigi-la.

Outra parte importante no processo de solicitação da aposentadoria do INSS é a contagem correta do tempo de contribuição. Para isso, na área “Vínculos e Períodos trabalhados e contribuídos”, os cidadãos podem verificar os períodos de vínculo empregatício informados e corrigir possíveis erros.

Saiba como acompanhar a solicitação de aposentadoria do INSS

“É a possibilidade oferecida ao cidadão de acompanhar via Internet o andamento de seu pedido de benefício ou requerimento”, diz o INSS. Sendo assim, é possível acompanhar a solicitação da aposentadoria pelo site Meu INSS. O Instituto recomenda que a verificação seja feita semanalmente, de forma que os cidadãos possam corrigir possíveis inconsistências ou enviar documentos pendentes.

Além da possibilidade de acompanhar a solicitação da aposentadoria do INSS por meio do site, também é possível consultar o andamento do requerimento em outros canais de atendimento da Previdência Social, como por exemplo o número 135. Nesses casos, é preciso informar o número de protocolo e o CPF.