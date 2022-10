Saiba como tirar a segunda via da carteira de trabalho

O profissional deve procurar tirar a segunda via de sua carteira de trabalho (CTPS) em caso de perda, roubo ou se o documento estiver velho, inutilizado. Com ela, o trabalhador registra toda a sua trajetória profissional. Dessa forma, o empregado garante todas as informações relacionadas ao seu ofício novamente.

É na carteira de trabalho que fica registrado o histórico de todos os lugares onde o profissional exerceu sua profissão, sua data de admissão, tempo do vínculo empregatício, salário, o registro do pagamento de seguro desemprego, PIS, férias e o término do contrato de trabalho.

Através do documento, o trabalhador garante seus direitos como seguro-desemprego, aposentadoria e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). O documento é bastante importante. No caso de roubo, é preciso fazer um Boletim de Ocorrência (BO) na polícia, a fim de evitar fraudes relativas ao documento.

O extravio da CTPS pode gerar muita dor de cabeça ao trabalhador. Vale ressaltar que a perda do documento é bastante comum. Dessa maneira, é preciso buscar uma segunda via do documento o mais rápido possível, de forma a se evitar eventuais problemas e garantir os benefícios que ela proporciona.

Como tirar a segunda via da CTPS

Pode-se agendar a retirada da segunda via da CTPS no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Ademais, é importante observar que o agendamento de forma online não pode ser feito em alguns municípios. Neste caso, o indicado é que se vá a uma unidade do ministério mais próxima, ou ligar para a Central Alô Trabalho no número 158, para maiores informações.

Agendamento online

A princípio, o trabalhador deve entrar no site de agendamento do MTE. Em seguida, é preciso preencher todos os campos do formulário e inserir o código de segurança. Aliás, depois é necessário escolher o tipo de atendimento. Selecione a opção “Emissão de Carteira de Trabalho Brasileira”.

Após a seleção do tipo de suporte, deve-se escolher a unidade de atendimento mais próxima, e selecionar o calendário que fica abaixo da opção “Ações”. Escolha a data e o horário desejados. Para finalizar é necessário preencher mais algumas informações pessoais e clicar em “Agendar”.

Documentos necessários

em síntese, para solicitar a segunda via da CTPS é preciso ter alguns documentos em mãos. Deve-se levar um comprovante de residência com seu CEP, que pode ser uma conta de água, luz, gás e telefone. Além disso, um documento de identificação pessoal é necessário, como o Registro Geral (RG) ou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Analogamente, o trabalhador também precisa confirmar seu estado civil, através de documentos como certidão de nascimento, no caso de ser solteiro, certidão de casado ou certidão para os separados, divorciados ou viúvos.

Outro registro importante a ser apresentado é o documento comprobatório do número da CTPS anterior. Neste caso, é possível apresentar uma cópia da ficha de registro do empregado, o termo de rescisão do contrato ou ainda o extrato do PIS e do FGTS.

No caso da carteira em mal estado de conservação, pode-se utilizá-la. É indicado que o profissional forneça o boletim de ocorrência original no caso de furto, roubo, extravio ou perda da carteira de trabalho.

Registros antigos

Para recuperar os registros antigos indo a um posto do MTE, é necessário ter em mãos documentos como recibo do recolhimento do FGTS, homologação, que é um documento que é fornecido após a rescisão contratual, comprovante do seguro desemprego, contracheque e o recibo de férias.

A recuperação dos registros antigos é necessária para que se tenha todos os dados antigos disponibilizados na segunda via da CTPS. Ter essas informações em mãos pode facilitar a comprovação, por exemplo, de se confirmar o período de trabalho.

Carteira de trabalho digital

A emissão da segunda via da carteira de trabalho também pode ser feita através do aplicativo de celular Carteira de Trabalho Digital. Dessa maneira, a nova emissão também estará disponível no meio virtual. Sendo assim, todas as informações como contratos de trabalho, anotações, serão feitas eletronicamente.

Com a segunda via da CTPS digital é possível acompanhar as informações do trabalhador de qualquer lugar, dependendo apenas de uma conexão com a internet. O governo federal disponibiliza um passo a passo para se fazer o documento digital neste link.