Saiba como usar sofá no quarto de forma elegante

Hoje nós falaremos sobre como usar sofá no quarto de forma elegante. Para você que está pensando em adicionar um sofá no seu quarto, nós separamos várias dicas e truques. Aliás, que farão com que seu sofá no quarto fique muito sofisticado e elegante. Ficou interessado? Pois, é só ler até o final para saber tudo isso e muito mais.

Fique atento para que o tamanho do sofá do quarto seja proporcional ao ambiente

A primeira dica que temos para te dar é: atente-se ao tamanho do espaço disponível para se ter um sofá no quarto.

Então, após saber o espaço que está disponível para receber o sofá, é hora de escolher o modelo que mais lhe agrada.

Mas, tome muito cuidado na hora da escolha, pois um sofá desproporcional ao tamanho do quarto ou do espaço livre, pode ficar pesado e cansativo na decoração. Dessa maneira, causando a impressão inversa da elegância.

Combine o estilo do sofá no quarto com o restante da decoração

A segunda dica é combinar os estilos dos móveis. Pois, se você colocar um sofá com um estilo diferente do restante da decoração, também não ficará elegante.

Desse modo, tenha em vista o estilo que você escolheu para decorar seu quarto. Assim, pense em um sofá que combine perfeitamente com ele. Portanto, confira abaixo alguns estilos de sofá para inspirar você na hora da escolha:

Sofá futton

Esse modelo é muito indicado para quartos, pois é um tipo de sofá cama muito moderno e funcional. A versão do móvel em futton ocupa pouco espaço quando está fechado e é muito bonito e elegante. Além disso, é muito fácil para montar e desmontar.

Sofá divã:

Já o sofá divã é um clássico dos clássicos! Ele contém apenas um braço e seu encosto é mais alto neste lado. Por isso, ele compõe um ambiente com estilo e elegância. Só de ter um sofá nesse modelo, o quarto já ganha um ar de classe e sofisticação.

Sofá recamier:

O sofá recamier é aquele que não tem encosto. Existem alguns modelos, que são mais antigos, com braços dos dois lados. Enquanto, os mais modernos têm a ausência desse acessório. Portanto, faz com que pareçam mais com bancos do que com sofá.

Esses, ficam maravilhosos nos pés da cama. Pois, dão aquele toque de elegância ao quarto.

Sofá baú:

Se você está procurando ter espaço de armazenamento extra no seu quarto, o sofá baú é ideal. Pois, além de ser moderno, confortável e estiloso, esse modelo ainda conta com um baú dentro do assento. Desse modo, é útil para que você possa guardar coisas como cobertores, sapatos, etc.

Além disso, você pode encontrar o estilo baú nos outros tipos de sofá, como o recamier, por exemplo.

Aposte nas cores clássicas

O estilo de decoração clássico, certamente é um dos mais elegantes. Pensando nisso, trouxemos a terceira dica para você: aposte nas cores clássicas!

Tons de cinza, verde, marrom, vinho, bege são capazes de dar o toque de elegância que você precisa para dar a qualquer ambiente. Aliás, você também pode fazer combinações de cores utilizando esses tons para deixar seu quarto com um ar ainda mais elegante.

Então, veja abaixo algumas misturas que deixam qualquer ambiente sofisticado e chique:

Mistura entre tons de cinza;

Marrom e bege claro ou verde claro;

Vermelho escuro com marrom e bege;

Preto e branco;

Cinza grafite com bege, ou marrom claro;

Se você utilizar essas cores, certamente terá um ambiente muito mais requintado e elegante.

Faça um cantinho relaxante no seu quarto ao usar sofá no quarto

E a quarta e última dica que temos para que você possa colocar um sofá no seu quarto de uma forma elegante é fazendo um cantinho zen ou um cantinho da leitura.

Afinal de contas, o sofá não é apenas um item de decoração. Ter um sofá confortável, seja no quarto ou em qualquer lugar que você queira, significa ter um refúgio.

Ou seja, ser o componente de um ambiente para descansar, ler um livro, meditar, relaxar e ficar em paz.

Além disso, fazer esse tipo de cantinho relaxante em casa está super em alta. Com isso, além do conforto e bem estar que um cantinho zen ou da leitura já oferecem, você terá modernidade e elegância para seu quarto.

Agora que você já sabe como usar sofá no quarto de forma elegante, é só colocar todas as nossas dicas em prática e aproveitar.