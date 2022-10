saiba em quais países Lula e Bolsonaro venceram

Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE

No exterior, a votação em muitos países, como Austrália, Coreia do Sul, Japão e Nova Zelândia foi encerrada ainda na manhã deste domingo (30). Apesar do resultado oficial da apuração no exterior ainda não ter sido divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, alguns boletins de urna já definem em quais lugares os candidatos já ganharam.

Veja:

Nova Zelândia: Lula, 389 votos (70,34%); Jair Bolsonaro, 164 votos (29,66%);

Coreia do Sul: Lula, 126 votos (64,29%); Jair Bolsonaro, 70 votos (35,71%);

Singapura: Lula, 230 votos (63,71%); Jair Bolsonaro, 131 votos (36,29%);

Taiwan: Bolsonaro: 132 votos (56,65%); Lula: 101 votos (43,35%).

França: Lula, 7.885 votos (82,94%); Bolsonaro, 1.622 votos (17,06% )

Grécia: Bolsonaro, 242 votos (55,63%); Lula, 193 (44,37%);

Finlândia: Lula 444 votos (73,15%); Bolsonaro 163 votos (26,85%);

Quênia: Lula: 35 votos (58,33%); Bolsonaro: 25 votos (41,67%);

Egito: Lula: 46 votos (66,67%); Bolsonaro: 23 votos (33,33%);

Israel: Lula: 353 votos (46,57%); Bolsonaro: 405 votos (53,43%);

Eslováquia: Lula: 43 votos (69,35%); Bolsonaro: 19 votos (30,65%).

Austrália: Em Sidney, o petista teve 61,3% dos votos contra 38,7% de Jair Bolsonaro (PL)

China: Petista recebeu 199 (58%) votos, enquanto Bolsonaro ganhou 146 votos (42%)

Quênia: Lula venceu com 58% dos votos, e Bolsonaro recebeu 42%

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, informou em coletiva que as eleições no exterior já estavam encerradas em mais de 73 países.

O ministro também informou que apenas 0,55% das 472.075 urnas foram substituídas. “Um número ínfimo, que mostra que tudo funcionou extremamente bem”, ressaltou. Tradicionalmente, a taxa de urnas que apresentam algum defeito e precisam ser trocadas fica por volta de 1,4%.

Primeiro turno

No primeiro turno, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o mais votado no exterior, com 138.933 votos, ou 47,17% do total. Já presidente Jair Bolsonaro (PL) terminou com 122.548 votos, equivalente a 41,61% do todo. Lula venceu em Lisboa, mas perdeu em Miami e Boston.

