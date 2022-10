Saiba mais sobre o cartão de crédito adicional

Todos os usuários do Nubank que possuem um cartão de crédito podem solicitar o cartão adicional do banco digital para um dependente. Desta forma, é possível dividir o limite com outra pessoa, enquanto cada um utiliza um cartão diferente.

Por se tratar de um cartão de crédito adicional para dependentes, o titular do cartão assume a responsabilidade sobre o pagamento da fatura e demais serviços utilizados pelo convidado. Desta forma, todas as compras e operações feitas no cartão adicional são enviadas para o titular do cartão. Além disso, vale ressaltar que o dependente também precisa ser cliente do Nubank.

Saiba como solicitar esse serviço

De acordo com a instituição, o cartão compartilhado é físico e até o momento só funciona no crédito. No entanto, existe a possibilidade de realizar saques emergenciais onde são cobrados juros.

O processo de solicitação desse serviço é bastante simples e assim como os demais produtos do Nubank, deve ser feito diretamente pelo aplicativo. Para isso, os usuários devem fazer login no App e clicar em “Meus cartões”. Desse modo, na área de cartões físicos será preciso selecionar a opção “Pedir cartão compartilhado” e avançar.

Feito isso, os clientes do Nubank devem inserir o CPF do convidado que utilizará o cartão e selecionar o grau de relacionamento com a pessoa. Por fim, basta confirmar as informações adicionadas, digitar o endereço de entrega do cartão e confirmar o pedido. Desta forma, o banco digital enviará o cartão para o endereço cadastrado, onde o convidado deve acessar o App para ativá-lo.

O cartão virtual do Nubank

As compras pela internet vêm aumentando ao longo dos anos, de forma que empresas do setor de pagamentos trabalham constantemente no aprimoramento de novas tecnologias. Por conta disso, diversas empresas já oferecem cartões virtuais de débito e crédito.

“Na prática, o cartão virtual é um cartão de crédito que pode ser usado somente em gastos feitos pela internet. Ele possui uma sequência de números, um código verificador e uma senha. Ele pode ser gerado no aplicativo das instituições financeiras ou ser uma imagem já disponível de forma online para o cliente”, explica o Nubank em seu blog.

De acordo com informações disponibilizadas pelo Nubank, todos os seus clientes aprovados para o cartão de crédito recebem em casa a versão física e já podem desbloquear, pelo aplicativo, a versão virtual do cartão. A solicitação do cartão virtual é bastante simples, confira o passo a passo:

Acesse o aplicativo do Nubank, disponível para aparelhos Android e iOS;

Solicite a criação de um cartão virtual na área “Cartões”;

Utilize a senha do cartão físico para concluir a operação.

Após seguir os passos indicados acima será possível visualizar a versão virtual do cartão para começar a fazer compras online de forma muito mais segura. Vale informar que no caso do Nubank, tanto as compras realizadas por meio do cartão virtual quanto no cartão físico podem ser visualizadas no mesmo lugar, ou seja, a fatura é a mesma. Mais informações sobre o serviço podem ser obtidas nos canais oficiais do banco digital