Saiba o que abre e o que fecha em Salvador no 2º turno

Foto: Divulgação / Salvador Shopping

Os brasileiros irão às urnas no domingo (30) para eleger em segundo turno o próximo presidente da República e, no caso da Bahia, também o próximo governador. Diante disso, alguns estabelecimentos, como shoppings e supermercados, além de transportes e opções de lazer, alteram seus horários de funcionamento.

O iBahia listou o que abre e fecha em Salvador e Região Metropolitana na data. Confira:

No domingo de eleição (30/10), a praça de alimentação e atrações de lazer vão funcionar das 12h às 21h. As lojas abrem das 13h às 21h. O cinema funciona conforme a programação no site e o boliche segue sua programação normal.

Salvador Norte Shopping

Neste domingo (30), dia do segundo turno das Eleições 2022, o Salvador Norte funciona normalmente, das 12h às 21h.

Neste domingo (30), dia do segundo turno das Eleições 2022, o Salvador Shopping funciona normalmente, das 12h às 21h.

O shopping estará fechado.

Lojas, quiosques e lazer das 13h às 21h, sendo a Praça de Alimentação, lojas âncoras e supermercado GBarbosa abrirão a partir das 12h.

Lojas: Fechadas

Le Biscuit: 09h às 14h

Espaço Kids: 12h às 20h

Serviços: Fechados

Academia: 08h às 13h

Clivale: Fechada

HapVida: Fechada

Praça de Alimentação: 12h às 20h

Cinema: Consulte Programação no Site

Lojas: Âncoras: das 13h às 21h/ demais lojas: das 14h às 21h.

Rede Bem Drogarias: Das 14h às 21h.

Praça de alimentação e Magic Games: Das 12h às 21h.

Academia Smart Fit: Das 8h às 14h.

Cinema: Confira a programação com os horários e filmes.

SAC, cartórios e Lotérica Boulevard: Fechados.

Circo Vegas: Às 16h, às 18h e às 20h.

Espaço Kids (gratuito): Das 16h às 17h30.

Horário normal, das 11h às 17h | Lojas abertas: Riachuelo, Pernambucanas, Americanas.

Das 11h às 19h | Praça de alimentação e Cine Imperial, conforme programação no site.

Âncoras/Megalojas/Satélites – 09h às 22h

Lojas/Quiosques – 09h às 22h

Praças de Alimentação/Restaurantes: 09h às 22h

Clivale: Fechada

Pão de Açúcar: 09h às 22h

Bodytech: 09h às 13h, com acesso exclusivo pelo Estacionamento D6

Funcionamento normal: 12h às 21h

Lojas e supermercados

A loja estará aberta das 8h30 às 14h30.

Transportes

Horário normal, de 05h às 00h

Lazer

Boxes: Das 8h às 15h;

Praça de alimentação: Das 8h às 18h;

Apresentação musical: Cantor Sergio Dau, a partir das 14h.

Museu do Mar Aleixo Belov

Fechado

Leia mais sobre Eleições 2022 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.