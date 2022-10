saiba o que abre e o que fecha em Salvador

Foto: Divulgação

O dia do Comerciário é comemorado na segunda-feira (17) e, por causa disso, shoppings e supermercados da cidade terão os horários de funcionamento alterados. Para você poder se programar, o iBahia listou o que abre e o que fecha na capital baiana neste feriado. Confira:

Shopping Paralela terá horário especial de funcionamento. As lojas, os quiosques e o supermercado estarão fechados. As atrações de lazer, a praça de alimentação e as farmácias funcionam das 12h às 21h. O cinema funciona conforme programação no site e o boliche segue sua programação normal.

Smart Fit: 5h30 às 22h30;

Clivale e Novamed: a partir das 6h30;

Espaço Gourmet: a partir das 11h30;

Alimentação, lazer, salões de beleza e farmácias: 12h às 21h;

Cinema: 13h às 22h;

Lojas, quiosques, Bompreço e SAC: fechados.

Salvador Norte Shopping

Clínicas Clivale: 6h30 às 21h

Smart Fit:8h às 14h

Alimentação e lazer: 12h às 21h

Cinema: 13h30 às 22h

Lojas e quiosques: fechados.

Shopping Bela Vista funcionará em horário especial. Lazer, Alimentação (associados ao Sindicato de Bares e Restaurantes) e farmácias funcionarão das 12h às 21h; cinema das 13h às 00h30; Centro Médico das 7h às 18h; e academia Alpha Fitness das 6h às 22h. Lojas e quiosques (associados ao Sindicato dos Comerciários), salões de beleza, barbearias, supermercado GBarbosa e SAC não abrirão.

Lojas: fechadas.

Praça de alimentação e lazer: das 12h às 21h.

Smart Fit: das 8h às 14h.

Cinemark: conforme programação (https://www.boulevardshoppingcamacari.com.br/cinema).

SAC e Lotérica Boulevard: fechados.

Cartórios: das 9h às 16h30.

Drogaria Rede Bem: das 9h às 21h.

FlipWash: das 9h às 21h.

Circo Vegas: às 16h, às 18h e às 20h.

Lojas: Fechadas

Le Biscuit: Fechada

ProCursos: 07h às 19h

Serviços: Normal

Academia: 05h às 22h

Clivale: 07h às 17h

HapVida: 07h às 19h

Praça de Alimentação: 12h às 20h

Âncoras/Megalojas/Satélites – Fechadas

Lojas/Quiosques – Fechados

Praças de Alimentação/Restaurantes: 12h às 21h

Clivale: 07h às 21h

Pão de Açúcar: Fechado

Bodytech: 06h às 22h, com acesso exclusivo pelo Estacionamento D6

Playland: 12h às 21h

Cinemas: Conforme programação no site: www.ucicinemas.com.br

Planeta Criança: 09h às 22h

Bancos: Funcionamento Normal

Cinema e Praça de Alimentação

Funcionamento: 11h às 19h.

Lojas, Drogarias, clínicas e salões em funcionamento facultativo: 11h às 17h.

Estação dos Jogos: Funcionamento: 11h às 17h.

Demais departamentos seguem fechados.

Lojas e Quiosques – Funcionamento opcional das 13h às 19h

Restaurantes – Funcionamento opcional a partir das 12h

· Programação do Cine Daten Paseo: conferir no site: http://www.saladearte.art.br/

·Academia Alpha Fitness: conferir horário no site: www.redealphafitness.com.br

· Ebateca: Consultar programação no Instagram @ebatecapremium

o Shopping Piedade funciona em horário diferenciado. A academia Smart Fit estará aberta das 6h às 22h, a Caixa Econômica Federal das 10h às 16h e a Clínica Seta das 7h às 18h. Para a criançada se divertir tem o Parque dos Monstrinhos, na Praça Central, piso L2, das 9h às 18h. As demais operações vinculadas ao Sindicato dos Comerciários estarão fechadas.

Lojas e quiosques – Informaram funcionamento as seguintes lojas:

Trevi – 11h às 15h

Palatus – 10h30 às 15h30

Oh de Casa – 10h30 às 15h

Subway – 9h às 20h e delivery das 9h às 21h

Pagoda – 10h às 15h

Restaurantes – Funcionamento facultativo

Super Bompreço: Fechado

Bancos: Das 10h às 16h

Lotérica: Das 9h às 16h

Lojas – Não funcionam, com exceção das seguintes lojas, que abrirão das 12h às 20h:

Farmácia Pague Menos L1 e L4

Havanna

Confeitaria Priscilla Diniz

Caixa Econômica e Banco do Brasil – 10h às 16h

CardioVascular Center – funcionamento até às 19h

Praça de Alimentação / fast food – Funciona das 12h às 20h

Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli – Funcionam a partir das 12h

Cinema – Consulte a programação no site: http://orientcinemas.com.br.

LOJAS E SUPERMERCADOS

As lojas estarão fechadas

As lojas estarão fechadas

Loja fechada

Pituba, Graça e Vasco – das 6h30 às 21h

Café Perini Costa Azul – fechado

Shoppings Iguatemi, Paralela e Barra – seguem o horário de funcionamento dos centros de compras

Todas as lojas de Salvador estarão fechadas.

SERVIÇOS

Treze unidades de atendimento da Rede SAC que ficam em Salvador e no interior do Estado estarão fechadas na segunda-feira (17), por conta do feriado do Dia dos Comerciários. Além disso, os serviços de vídeo-atendimento do Procon, Ceprev, Planserv, Embasa e Sinebahia também estarão suspensos.

Na capital, o atendimento será suspenso nos postos do SAC Barra, Bela Vista, Salvador Shopping, Shopping da Bahia, Liberdade, Pau da Lima e Pernambués. Também estarão fechadas as unidades de Simões Filho e Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. No interior do Estado, o atendimento estará suspenso nos pontos SAC Coaraci, Ribeira do Pombal e nos postos em Itabuna e Juazeiro.

