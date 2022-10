Saiba o que acontece em ‘A Fazenda’ após a expulsão de Shayan e Tiago Ramos

Foto: Reprodução/RecordTV

Shayan Haghbin e Tiago Ramos foram expulsos de “A Fazenda 14” após briga, com agressão física, durante a madrugada desta sexta-feira (21). Mas o que acontece no reality show após isso?

A RecordTV não se pronunciou oficialmente sobre o assunto e, como de praxe, deve aguardar até a edição ao vivo do programa para que Adriane Galisteu revele os próximos passos.

Porém, desde o início do reality show, a apresentadora já havia revelado que os participantes do Paiol estariam disponíveis para entrarem em “A Fazenda”, caso algum participante desistisse ou fosse expulso da atração, como aconteceu com Tiago e Shay.

Quem não perdeu a oportunidade foi Claudia Baronesa, segunda mais votada do Paiol e que acabou de fora da edição, já revelou estar pronta para ingressar em “A Fazenda”.

“Estou pronta, meu povo”, escreveu a mãe de MC Gui marcando o perfil oficial do reality show e mostrando as malas plotadas com a logotipo da atração.

Em outro story, Baronesa apareceu dançando uma música do MC Créu, que foi o terceiro mais votado para entrar em “A Fazenda”. O funkeiro repostou o vídeo com um emoji de comemoração, mas não falou diretamente sobre o assunto.

Internautas especulam

Por meio das redes sociais, usuários do Twitter começaram a repercutir as possíveis entradas de Baronesa e Créu, já que seriam os sucessores por conta da votação do Paiol, segundo dito por Adriane Galisteu no início do reality show.

“Que entrem a Baronesa e o Créu para mudar o astral da casa”, escreveu uma conta. “Vem Baronesa e Creu!”, comemorou outro usuário.

“Eu acho uma boa o Créu e a Baronesa entrarem, vai dar uma mudada no astral da casa e criar novas narrativas”, pontuou mais uma conta.

