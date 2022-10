Saiba o que acontece no primeiro capítulo de ‘Travessia’

Foto: Reprodução/ Globo

O primeiro capítulo de ‘Travessia’ fará uma viagem no tempo até o climax da trama, a história que irá reger o folhetim de Glória Perez, que estreia nesta segunda-feira (10), como substituta de ‘Pantanal’, no horário nobre da Globo.

Nesta segunda, o público irá conhecer Brisa e Ari, protagonistas da trama, e já de cara terão contato com o romance entre os dois no Maranhão, que é afetado pela diferença social dos dois. Neste episódio, casal compartilha o primeiro beijo e ainda sofre com um “boicote” ao namoro.

Costurada a essa trama, os telespectadores também conhecem a história da construtora Guerra & Moretti, que faz parte do núcleo principal e conversa diretamente com Ari (Chay Suede) no futuro. Neste momento, os personagens de Humberto Martins (Guerra) e Rodrigo Lombardi (Moretti) desejam derrubar um casarão em São Luís. Os planos são impedidos por Dante (Marcos Caruso), que entra com uma liminar para barrar o projeto.

Outra narrativa apresentada é a de Débora (Grazi Massafera), namorada de Guerra, que acaba se envolvendo com Moretti, que é namorado de Leonor (Vanessa Giaccomo).

Guerra é impedido por Cidália (Cassia Kis), sua secretária, de ter uma reação violenta e agredir a companheira após descobrir a traição. A personagem segue com Guerra e revela estar grávida. O empresário decide romper a sociedade com Moretti e mantem os planos de construir um shopping na região.

O capítulo traz a primeira morte da trama, a de Debora ao sofrer um acidente. A personagem chega a ter a bebê, mas não resiste aos ferimentos. A filha de Débora é criada por Guerra, que batiza a criança de Chiara (Jade Picon).

Com a passagem de tempo, o público já se depara com Brisa sendo vivida por Lucy Alves e Ari por Chay Suede. Apesar dos empecilhos, o casal decide manter o namoro. Enquanto Brisa cuida da casa sozinha, Ari, que é arquiteto, faz doutorado em São Luís.

Do outro lado da trama, Leonor (Vanessa Giaccomo), que deixou o país após as decepções amorosas, descobre que a irmã Guida (Alessandra Negrini), teve um filho e se casará novamente, porém, o noivo é um grande mistério para todos.

O filho de Guida, inclusive, é o grande responsável por mudar drásticamente a vida de Brisa. É das mãos do garoto que surge o registro manipulado que incrimina Brisa por sequestro.

