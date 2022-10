Saiba o que falar em uma entrevista de emprego

Depois de mandar seu currículo para várias empresas, chegou a hora da entrevista de emprego. Neste momento é comum ficar ansioso, nervoso e falar coisas que depois se arrepende. A princípio, é preciso manter a calma e procurar mostrar suas qualidades como profissional e a sua qualificação para a vaga pretendida na organização.

Para se destacar de seus concorrentes, o profissional deve demonstrar uma confiança em si mesmo, e passar uma credibilidade ao entrevistador. Todavia, para ir bem na entrevista, o aspirante ao cargo deve se preparar bastante. O fato é que muitas pessoas perdem o cargo, devido a sua atuação nervosa frente ao recrutador.

Mesmo o profissional experiente, quanto o jovem à procura do primeiro emprego devem saber como se portar neste momento. Aliás, para alcançar seus objetivos é necessário saber o que falar na hora da entrevista. Deve-se encarar de frente esta parte da seleção profissional, apresentando seu interesse e experiências pessoais.

A conversa frente a frente com o entrevistador deve ser uma aliada, uma oportunidade para se mostrar suas qualidades como profissional. Ademais, é preciso tomar cuidado com o que se fala, e com a imagem transmitida ao recrutador. Saber o que falar ou não pode garantir uma vaga no emprego desejado. Veremos abaixo algumas dicas:

1 – Conte a sua história na entrevista

Normalmente o recrutador começará a entrevista procurando lhe conhecer melhor. Fale sobre quem você é, sua formação, o porquê de ter escolhido uma graduação ou uma área em específico. Analogamente, passe informações sobre sua trajetória profissional, reafirme os pontos altos de sua carreira, e sua relação com a vaga na corporação.

2 – Competências profissionais

A entrevista de emprego é o momento certo para falar de suas competências profissionais. Em síntese, trate de suas soft skills, que são habilidades pessoais e suas hard skills, que são competências adquiridas através de cursos e graduações. Fale como desenvolveu uma determinada aptidão e funções desenvolvidas em experiências profissionais anteriores.

3 – Saiba por que você quer a vaga

Com certeza o entrevistador deverá perguntar o porquê de você querer a vaga oferecida. O indicado é se perguntar antes da entrevista e ter a resposta pronta. Em suma, com esta pergunta o recrutador irá observar suas expectativas em relação ao emprego, e se o seu perfil é o que ele está procurando.

4 – Fale sobre suas metas e objetivos na entrevista

É importante falar durante a entrevista de seus planos para seu futuro, de suas metas e objetivos profissionais. Fale sobre como sua experiência pode contribuir para o andamento da organização. Desse modo, demonstre que você busca construir uma carreira, e que pode se dedicar ativamente em sua função na empresa.

5 – Experiência em empregos anteriores

Nunca fale mal das empresas onde trabalhou anteriormente na entrevista de emprego. Tente não tratar sobre seu cargo, função, colegas de trabalho e do seu chefe de maneira negativa. Dessa maneira, procure conversar sobre o que aprendeu na função, e como estas experiências podem auxiliá-lo em seu novo cargo na empresa.

6 – Fale sobre suas qualidades e defeitos

O indicado nestas horas é que se seja honesto com o entrevistador. Tome cuidado com os clichês e respostas como perfeccionismo, ser proativo e exigente demais consigo. Acima de tudo, tenha em mente que ninguém é perfeito, e ao falar de algum aspecto negativo de sua pessoa, busque demonstrar o que está fazendo para superar.

7 – Faça perguntas na entrevista

Procure não se limitar em apenas responder as perguntas do entrevistador. Pergunte se tiver alguma dúvida a respeito da vaga e da empresa. Tente estabelecer um diálogo entre você e o recrutador. Do mesmo modo, tome cuidado para não fazer perguntas desnecessárias, que indicariam uma falta de conhecimento a respeito da organização.

8 – Fale o necessário

Cuidado ao falar demais, ou de menos. Responder apenas sim ou não demonstra uma certa timidez ou uma dificuldade em se comunicar. Emsuma, procure ser simples em suas respostas, demonstrando conhecimento e experiência para a vaga. Falar muito também pode ser negativo, tome cuidado.

9 – Cuidado com seu corpo

Muitas vezes o corpo também fala. Sobretudo, o recrutador estará de olho em seu comportamento, em seu tom de voz, seus movimentos, em sua vestimenta, tudo pode ser utilizado para classificar ou desclassificar o entrevistado. Em conclusão, é uma forma de comunicação não-verbal, portanto, tente passar uma impressão de segurança.