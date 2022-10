saiba o que fez festa ser cancelada pela Record

Peões tiveram que devolver figurinos da festa / Foto: Reprodução

Os confinados de ‘A Fazenda’ não tiveram a tradicional festa na noite de sexta-feira (14). A Record decidiu cancelar a celebração poucas horas antes da edição do reality ir ao ar – o que causou revolta entre os peões. De acordo com o ‘.’, as brigas constantes do elenco e a preocupação dos patrocinadores fez com que a emissora tomasse a decisão.

Ainda segundo o site, a suspensão ocorreu após uma recomendação das empresas que patrocinam o reality show, como o Banco Original, a marca alimentícia Aurora e a casa de apostas Betano.

Os patrocinadores preferiam que a festa acontecesse em um momento em que os ânimos na casa estivesse mais harmonioso. A ideia inicial era suspender as bebidas alcoólicas da festa, mas algumas discussões na casa – como Deolane ameaçando Thomaz com cigarro e Tiago quase agredir Shayan – a direção do reality decidiu suspender a festa.

Oficialmente, a Record não deu uma explicação ao público sobre o cancelamento da celebração. No confinamento, os participantes também ficaram sem saber o motivo.

