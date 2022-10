saiba o que funciona gratuitamente

Foto: Bruno Concha/Secom

O segundo turno das eleições 2022, que será realizado no domingo (30), contará com transporte público gratuito em pelo menos cinco cidades baianas.

Além da capital, Feira de Santana, que fica a 100 km de Salvador, Lauro de Freitas, que fica na região metropolitana, e Vitória da Conquista e Jequié, no sudoeste do estado. Isso é possível por decisão do Superior Tribunal Federal (STF), que autoriza as prefeituras.

A passagem do transporte público intermunicipal na Bahia também será gratuita entre 18h deste sábado (29) até às 23:49h do domingo (30). Para além disso, Elevador Lacerda, Plano Inclinado, metrô e Ferry-boat terão tarifa gratuita no domingo (30).

Veja a lista:

Passagem de ônibus na Bahia

Salvador

Segundo a prefeitura, a suspensão da cobrança irá funcionar de 6h às 20h. Antes e depois desse período, a passagem será cobrada normalmente. Ainda de acordo com a Semob, os passageiros também terão à disposição uma frota com a mesma quantidade de coletivos que um dia útil durante todo o domingo. No primeiro turno, a cidade também teve a passagem gratuita ao longo do dia.

Feira de Santana

Segundo maior colégio eleitoral do estado da Bahia, a cidade de Feira de Santana também terá transporte público gratuito no segundo turno, assim como no primeiro. No entanto, a medida vale apenas para usuários do cartão Via Feira. A decisão saiu no mesmo decreto que autorizou a gratuidade no primeiro turno. Na época, inclusive, o transporte coletivo foi reforçado com 32 ônibus extras. A gratuidade vale das 5h às 20h.

Lauro de Freitas

A prefeitura de Lauro de Freitas, que também liberou a gratuidade da passagem no primeiro turno, já anunciou que os passageiros não vão pagar para utilizar os ônibus urbanos no dia de votação. Só não foram divulgados ainda detalhes.

Contudo, no primeiro turno, a permissionária Transporte Complementar de Lauro de Freitas (Translauf) fez o transporte gratuito dos eleitores das 7h da manhã às 18h, com 50 micro-ônibus para todos os bairros do município.

Jequié

O mesmo decreto que permitiu a gratuidade da passagem primeiro turno já previa que, em caso de segundo turno, não fosse cobrada a tarifa novamente. Dessa forma, está confirmada a gratuidade no domingo no município. Na cidade, a liberação acontece de 6h às 18h.

Vitória da Conquista

A prefeitura de Vitória da Conquista também anunciou transporte público gratuito no domingo. A administração só não divulgou ainda detalhes sobre as linhas, e disse que ainda decidirá o formato. A decisão saiu após determinação do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

Transporte intermunicipal

A passagem do transporte público intermunicipal na Bahia será gratuita entre as 18h de sábado (29) e as 23h59 de domingo (30), para eleitores que precisarem viajar para votar no segundo turno das eleições 2022. A medida foi divulgada pelo Governo da Bahia na noite da sexta-feira (28) e publicado em diário oficial na manhã deste sábado (29).

De acordo com as regras estabelecidas na medida, para que o eleitor possa utilizar de forma gratuita o serviço público, é necessário que o destino seja o domicílio eleitoral dele e é preciso apresentar o título de eleitor, o e-título, ou outro documento que comprove o local de votação do usuário, acompanhado de documento que comprove sua identidade.

Foto: Max Haack / PMS

Elevador Lacerda e Plano Inclinado

A gratuidade dos transportes no dia 30 de outubro, para garantir o deslocamento dos eleitores, se estenderá aos ascensores, isto é, o Elevador Lacerda e o Plano Inclinado Liberdade – Calçada.

De acordo com a Prefeitura de Salvador, a operação terá início às 7h com horários diferenciados para a finalização, no Elevador Lacerda será até às 19h, e no Plano Inclinado Liberdade – Calçada, os eleitores poderão utilizar o serviço de forma gratuita até às 17h.

Metrô e Ferry-boat

O governo da Bahia anunciou que o Metrô e o Ferry-boat serão gratuitos no domingo (30), no 2º turno das eleições. O decreto que estabelece a gratuidade foi publicado na quinta-feira (27).

A medida vale para os usuários do Sistema Metroviário Salvador Lauro de Freitas (SMSL), para os pedestres que utilizem o Sistema Ferry Boat, passageiros das lanchinhas que fazem a travessia entre Salvador e Mar Grande e os que usam o Transporte Rodoviário Metropolitano da capital. A gratuidade ocorrerá de zero hora às 23h59 do próximo domingo (30).

