Saiba os 10 filmes que sugerem reflexões sobre o passado, presente e futuro do país

Foto: Divulgação

Estamos em tempos definidores de muita coisa que virá. E os filmes sempre me ajudaram a entender o mundo, a mim mesma, o tempo passado, o presente e até o futuro. Essas obras sempre me centraram e ampliaram meu conhecimento, além de me fazerem experienciar variadas sensações, e, sobretudo, me trouxeram a riqueza da empatia com vivências que eu jamais sonhei em ter. Acredito que arte e política tem tudo a ver. Aliás, política está em tudo: diariamente em nossos corpos e expressões, direitos, deveres e visões de mundo.

Por isso fiz uma lista dos 10 filmes brasileiros que me fizeram compreender mais a vida ao meu redor, a nossa história, as nossas lutas, o nosso Brasil e, com certeza, me abriram para reflexões e me mostraram – ou enfatizaram – o mundo que quero ver acontecer, com respeito, saúde coletiva e tolerância. Confira abaixo quais são eles e se puder, não deixe de assistir, eles estão disponíveis nos streamings de filmes.

1 – O fim e o princípio (2006) – Dir. Eduardo Coutinho

2 – Que Horas Ela Volta? (2015) – Dir. Anna Muylaert

3 – Akará, no fogo da intolerância (2020) – Dir. Claudia Chávez

4 – O dia que durou 21 anos (2013) – Dir. Camilo Tavares

5 – Bacurau (2019) – Dir. Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles

6 – Santo Forte (1999) – Dir. Eduardo Coutinho

7 – Mariguella (2019) – Dir. Wagner Moura

8 – O que é isso companheiro (1997)

9 – Medida Provisória (2020) – Dir. Lázaro Ramos

10 – Ensaio sobre a cegueira (2008) – Dir. Fernando Meirelles

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Leia mais sobre Cinema no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.