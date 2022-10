Saiba quais filmes passam na ‘Sessão da Tarde’ entre 10 e 14 de outubro

Foto: Reprodução/TV Globo

Segunda-feira, 10 de outubro

Nanny McPhee e as Lições Mágicas

Título Original: Nanny McPhee and the Big Bang

País de Origem: Francesa, americana, inglesa

Ano de Produção: 2010

Diretor: Susanna white

Elenco: Emma Thompson, Maggie Gyllenhaal, Rhys Ifans, Ralph Fiennes

Classe: Comédia, família

Uma jovem mãe luta para criar seus filhos ao mesmo tempo em que cuida de sua fazenda, enquanto seu marido está na guerra.

Terça-feira, 11 de outubro

Max: O Cão Herói

Título Original: Max

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2015

Diretor: Boaz Yakin

Elenco: Thomas Haden Church, Lauren Graham, Robbie Amell, Luke Kleintank

Classe: Aventura, família

O cão Max serve ao lado do soldado Kyle. Quando o dono morre, ele cria laços

com o irmão do militar, e juntos eles tentam desvendar a morte do soldado.

Quarta-feira, 12 de outubro

Os Smurfs

Título Original: The Smurfs

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2011

Diretor: Raja Gosnell

Elenco: Hank Azaria, Katy Perry, Jonathan Winters, Neil Patrick Harris

Classe: Comédia

Quando Gargamel descobre a Vila Encantada, os Smurfs começam uma fuga

para se salvar e entram em um portal que os transporta para Nova York.

Quinta-feira, 13 de outubro

Uma Amizade Inesperada

Título Original: This Crazy Heart

País de Origem: Alemã

Ano de Produção: 2017

Diretor: Marc Rothemund

Elenco: Elyas M’barek; Uwe Preuss; Philip Schwarz

Classe: Comédia

Um homem irresponsável é forçado pelo pai a cuidar de um de seus pacientes doentes.

Sexta-feira, 14 de outubro

Bilhete De Loteria

Título Original: Lottery Ticket

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2010

Diretor: Erik White

Elenco: Shad Moss, Brandon T. Jackson, Naturi Naughton e Loretta Devine

Classe: Comédia, família

Kevin Carson ganha 370 milhões de dólares na loteria e quer manter o fato em segredo. No entanto, as notícias se espalham rápido .

