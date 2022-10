saiba quando estreia a segunda temporada

Foto: Divulgação/HBO

O mundo se despediu da primeira temporada de “House Of The Dragon” na noite do domingo (23) com cenas de tirar o fôlego e um desfecho cheio de luto e vingança.

O sucesso da HBO, que é o primeiro spin-off da série “Game Of Thrones”, deixou os ansiosos para a continuação da história de Rhaenyra Targaryen e Alicent Hightower.

Porém, a espera deverá ser longa. De acordo com informações dadas pelo criador Ryan Condal, para a revista Variety, as filmagens começam no início de 2023 e ainda não existe uma data definida de estreia da segunda temporada.

Vale lembrar que a gravações da primeira temporada de “House Of The Dragon” durou cerca de 10 meses, segundo informações da revista Esquire.

Se a nova temporada tiver uma duração semelhante das gravações, o produto final só deve chegar ao público entre o final de 2023 e início de 2024.

Ryan Condal também revelou, em entrevista para a Deadline, que o elenco da segunda temporada será o mesmo, ou seja, sem mais saltos temporais.

“Posso dizer que, como recompensa para o nosso público que nos acompanhou por todos os saltos temporais e mudanças de elenco, eles acabaram. De agora em diante, contamos a história em tempo real. Os atores vão interpretar esses personagens até o fim. Não vamos mudar nenhum ator”, explicou.

Leia mais sobre Séries no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.