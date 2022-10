Saiba quando o CRAS abre para não ter problemas

Saber quando o CRAS abre e os horários de atendimento é imprescindível para quem atualizará os dados no cadastro do CadÚnico. Quem quiser continuar recebendo os benefícios, como o do Auxílio Brasil, deve ficar atento a essas questões.

Atualizar as informações é primordial para dar continuidade aos depósitos do Auxílio Brasil. Dessa forma, como o Notícias Concurso mostrará na matéria deste domingo (16), algumas famílias são convocadas a realizar o processo a fim de evitar o bloqueio. Por isso, é tão importante saber quando o CRAS abre para não ter problemas.

Quando o CRAS abre?

O Ministério da Cidadania notificou mais de 1,4 milhões de pessoas (famílias) que têm algum dado desatualizado de 2016 a 2017. Assim, para que essa etapa obrigatória seja feita é preciso ir presencialmente em um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) para atualização das informações.

E para não perder o recebimento do benefício, é melhor ficar atento aos dias e horários de funcionamento do CRAS. Então, cada estado possui um horário diferente para funcionar, contudo, é possível descobrir quando e como funciona o CRAS mais perto da sua casa através da internet.

Como consultar o dia e hora de funcionamento do CRAS

Primeiramente, é preciso acessar o endereço do CadÚnico, bem como o aplicativo Meu CadÚnico. Em seguida, deve selecionar o ícone “Consulta”, preenchendo as informações do titular do programa o sistema informará se tudo está correto ou se existe alguma necessidade de atualização do CadÚnico.

Posteriormente, é preciso conferir o funcionamento do CRAS mais perto da sua residência. Alguns locais trabalham com agendamento ou fazem atendimento por ordem de chegada. Então, é melhor ligar antes para o lugar mais próximo. Geralmente a informação também é obtida na prefeitura.

Passo a passo para consultar o endereço do CRAS

Confira o endereço do posto do CRAS que esteja mais próximo da sua casa e faça uma consulta:

Acessar o endereço eletrônico do CadÚnico, clicando em “Postos de atendimento”;

Então, selecionar o estado e a cidade;

O sistema informará o endereço do ponto mais próximo do seu endereço.

Senha de atendimento do CRAS

Quando se recebe uma senha para atendimento ou quando fizer o agendamento é necessário que o indivíduo se atente para que não passe sua vez. Com tanta procura por atendimento, é comum a correria no atendimento, que pode pular a vez de quem não responder o chamado.

Ademais, sobre os horários de atendimento, cada região tem um horário diferenciado, como citamos. Em certas capitais, os horários são assim:

São Paulo – de 08h00 até 18h00;

Recife – de 08h00 até 17h00;

Rio de Janeiro – de 08h00 até 17h00;

Fortaleza – de 08h00 até 17h00;

Maceió – de 08h00 até 15h00, 16h00 ou até 17h00, depende do posto de atendimento.

Se você quiser saber mais sobre quando o CRAS abre, vale a pena dar uma pesquisada, ligar no próprio CRAS ou na Prefeitura. O que não vale é deixar a atualização para a última hora correr o risco de não receber o Auxílio Brasil.