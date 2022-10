Saiba quem foi Menina Benigna, cearense assassinada que será beatificada

Foto: Reprodução

Benigna Cardoso da Silva, conhecida como Menina Benigna, irá se tornar nesta segunda-feira (24), a primeira beata do Ceará e quarta mártir do Brasil.

A autorização para beatificação de Benigna foi dada pelo Papa Francisco e a cerimônia acontece a partir das 17h, no Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcanti, em Crato, no Ceará.

Menina Benigna se tornou um símbolo dos católicos cearenses após ser assassinada depois de uma tentativa de estupro, quando tinha apenas 13 anos.

Ela resistiu ao ataque e foi morta brutalmente por golpes de Falcão na cidade de Santana do Cariri, em 24 de outubro de 1941, há exatos 81 anos.

Segundo informações da Diocese do Crato, no Ceará, Benigna era conhecida pela generosidade, carisma e simpatia. Era órfã de pai e mãe e foi adotada, juntamente com os irmãos, por outra família.

Beatificação

A cerimônia de beatificação, que foi autorizada pelo Vaticano em 2019, aconteceria em 2020, mas foi adiada por conta da pandemia de Covid-19.

O processo autoriza que a imagem da pessoa possa ser venerada após um milagre reconhecido ou o martírio, que é um sacrifício em nome de Deus, o que torna um mártir.

Vale lembrar que a beatificação é um processor diferente da canonização, que é quanto a beata se torna uma santa, como ocorreu com Irmã Dulce, que foi canonizada pela igreja católica em 2019 e se tornou Santa Dulce dos Pobres.

