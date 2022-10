saiba tudo sobre jogo que pode garantir acesso

Foto: Felipe Oliveira / E.C Bahia



Bahia e Vila Nova se enfrentam, neste sábado (22), pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida pode ser decisiva para o Tricolor baiano e garantir o acesso à Série A. A bola rola à 16h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

O Bahia pode confirmar a vaga na elite do futebol brasileiro se vencer o Vila Nova e contar também com uma combinação de resultados. O Sport, Criciúma e Sampaio Corrêa precisam perder para a volta antecipada do Tricolor à Série A.

A equipe treinada por Eduardo Barroca começa a 36ª rodada na terceira posição, com 57 pontos.

Escalação provável

Com André recuperado, Eduardo Barroca tem à disposição todos os jogadores titulares contra o Grêmio. Para enfrentar o Vila Nova, o Bahia pode contar com a presença de Matheus Bahia, que está os relacionados, mesmo se recuperando de lesões.

O Bahia pode entrar em campo com: Mateus Claus; André, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick, Mugni e Daniel; Jacaré, Caio Vidal e Ricardo Goulart.

Quem está fora: Everton (suspenso); Danilo Fernandes (lesão);

Pendurados: Rodallega, Davó, Jacaré, André, Ignácio, Daniel, Marcinho e Patrick de Lucca.

Arbitragem

Jose Mendonca da Silva Junior (PR) apita o jogo auxiliado por Ivan Carlos Bohn (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR). Adriano de Assis Miranda (SP) é o árbitro de vídeo.

