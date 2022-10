saiba tudo sobre o evento que acontece no Pelourinho

Foto: Divulgação

A Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) acontece de 1 a 6 de novembro, com programação totalmente gratuita. Pelo sexto ano consecutivo, o evento acontece no Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador. Desta vez, a Flipelô presta homenagem aos personagens de Jorge Amado, celebrando os 110 anos.

O lançamento da festa literária tem lançamento oficial nesta quarta-feira (19), às 9h, com um café da manhã na sede da Fundação Casa de Jorge Amado – Café Teatro Zélia Gatai, no Largo do Pelourinho. No local serão apresentados a programação e os parceiros.

A abertura da festa literária acontecerá com um show exclusivo de Zezé Mota, no Palco FLIPELÔ, no Largo do Pelourinho, na noite do dia primeiro de novembro.

Nos seis dias do evento são esperados cerca de 120 mil participantes que transitarão nos 126 espaços ativados do Centro Histórico, desde a Praça Municipal até o Santo Antônio Além do Carmo. Os espaços vão abrir programação oficial da festa, em oito locais.

Também ocorre a FLIPELÔ MAIS, que em espaços públicos e privados vai reunir uma programação paralela realizada pelas instituições estabelecidas no Centro Histórico.

Confira tudo sobre a Festa Literária Internacional do Pelourinho:

O que vai acontecer

Mesas de debates, bate-papos com crianças, jovens e adultos sobre os mais variados tipos de literatura, lançamentos de livros, saraus de poesia, slams e uma rica programação infantil com contação de história e diversas atividades lúdicas. Haverá também exposições, apresentações teatrais e musicais – 30 shows e espetáculos artísticos serão promovidos no Teatro Sesc Pelourinho, Palco FLIPELÔ, no Largo do Pelourinho, e nos palcos do Cruzeiro de São Francisco e Praça da Sé, além do Santo Jazz, no coreto do Largo do Santo Antônio Além do Carmo. Estão programadas apresentações por exemplo, de Zezé, Xangai, Juliana Ribeiro, Vânia Abreu e Gerônimo Santana e dos espetáculos Compadre de Ogum e Circuito Jorge Amado.

Rota Gastronômica Amados Sabores

A já consagrada Rota Gastronômica Amados Sabores contará com a participação de 36 restaurantes de empreendedores do Centro Histórico e da Casa do Benin e Restaurante do Senac, que produzirão pratos com preços especiais, com receitas inspiradas nos personagens dos livros de Jorge Amado. Esta será a maior Rota Gastronômica Amados Sabores já realizada em todas as edições.

Rota das Artes

Inspirados nos livros de Jorge Amado os artistas visuais do Centro Histórico criarão obras de arte exclusivas que serão expostas na Rota das Artes, que é traçada através da visita a 12 ateliês e galerias do lugar. Aa obras criadas pelos artistas serão avaliadas por um júri técnico que elegerá o primeiro e o segundo lugares e teremos uma obra eleita pelo Voto Popular. Os três primeiros colocados serão premiados.

Rota dos Museus

E uma nova Rota foi aberta nesta edição, a Rota dos Museus da qual participam 10 museus da região. O objetivo é valorizar os museus do Centro Histórico e dar mais destaque tanto às exposições permanentes, quanto às que são criadas para a FLIPELÔ. Os 10 museus participantes estarão sinalizados num mapa com todas as informações necessárias para que o público possa aproveitar ao máximo a visita. São eles: Casa do Benin, Casa do Carnaval, Memorial das Baianas, Memorial da Medicina Brasileira, Museu da Catedral da Basílica de Salvador, Museu da Gastronomia Baiana, MuNEAM, Museu do Mar Aleixo Belov, Museu Eugênio Teixeira Leal e Centro Cultural Solar Ferrão.

Vila Literária Flipelô

O Largo Tereza Batista será transformado numa grande Vila Literária e irá abrigar lançamento de livros dos escritores independentes, editoras baianas e uma programação cultural bem especial. A Vila Literária FLIPELÔ funcionará de 02 a 06 de novembro, das 10h às 21h.

Casa das Editoras Baianas

Oito editoras baianas ocuparão o foyer da Faculdade de Medicina da Bahia (FAMED) e nesse espaço realizarão lançamento e venda de livros, palestras, bate-papos, tudo voltado para a produção literária da Bahia.

Espaço Infantil

Contação de histórias, lançamento de livros, oficinas, apresentações culturais, brincadeiras, BiblioSesc – Unidade Móvel de Biblioteca… Tudo isso espera a criançada no espaço infantil da FLIPELÔ, de 02 a 06 de novembro, das 9h às 17h.

Espaço Sustentabilidade

Abordando temas transversais à sustentabilidade, no Espaço Sustentabilidade, que ficará no Terreiro de Jesus, se falará de preservação, plantio, reciclagem e educação ambiental. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU – ODS – serão levados para as ruas e haverá distribuição de mudas.

Espaço da Inclusão

Tem como propósito agregar diversos segmentos ligados à área da inclusão e do social, valorizando as competências e as habilidades de pessoas com deficiência e de jovens em situação de vulnerabilidade social. A ideia é mostrar à sociedade compreenda que a pessoa com deficiência produz arte e tem direito a espaço culturais. Pensando nisso, participam da FLIPELÔ organizações que cuidam desse público, escritores cegos, grupos de arte acessível, campeões Paralímpicos, projetos de esporte e lazer adaptados as pessoas com deficiência e seus familiares. As ações vão acontecer em diversos espaços da Festa Literária e o espaço ficará fixo no Terreiro de Jesus.

Festival da Língua Portuguesa Salvador 2022 – Viva Língua

A Viva a Língua é uma plataforma de criação conjunta, de comunhão e intercâmbio, de manifestações culturais diferentes, de música, literatura, culinária, fotografia, de gente diversa que fala uma língua única, que une cinco continentes. Em novembro realizará dentro da FLIPELÔ um grande concerto, com alguns dos maiores nomes da língua cantada em português. Dentro da festa literária o Viva Língua também realizará o encontro de três chefs, de Brasil, Portugal e Angola, que criarão um menu especial, no restaurante do Senac-Pelourinho, misturando a cultura dos três continentes, proporcionando dessa forma o acesso à população a pratos e sabores inéditos. A terceira ação do Viva Língua será a Roda de Conversa “Sem um Mar por Meio”, entre os escritores Itamar Vieira Júnior e José Luís Peixoto, moderada pelo jornalista português Ricardo Oliveira Duarte.

FLIPELÔ MAIS

Aqui quem faz a programação são as instituições e espaços culturais do Centro Histórico, sejam eles públicos ou privados. Na FLIPELÔ MAIS temos total engajamento da comunidade do Centro Histórico e nesta edição 26 espaços já confirmaram sua participação.

Feira da Sé

Realizada pelo Instituto ACM, a Feira da Sé ocupará a Praça da Sé com mais de 60 artesãos selecionados com muito cuidado e carinho por Claudia Vaz, trazendo moda, artesanato e gastronomia. A Feira da Sé acontecerá de 03 a 06 de novembro, das 10H às 19h.

Vitrine Flipelô

A FLIPELÔ vai mostrar em seu site uma vitrine virtual de produtos selecionados por dezenas de lojas do CHS com o objetivo de mostrar a diversidade de artigos de moda e acessórios super originais que podem ser encontrados no Centro Histórico. 45 lojas participarão.

Concurso Fotográfico Amados Olhares

Aberto a todo mundo que gosta de fotografar, tem como tema as histórias do livro infantil “A Bola e o Goleiro”. Como a Festa Literária acontece em data próxima à Copa do Mundo de Futebol, a curadoria do evento decidiu eleger este tema, para permitir a participação de um maior número de fotógrafos, amadores ou profissionais. Para participar basta publicar a foto no próprio perfil do Instagram, que precisa ser aberto, marcar o perfil @flipelo na foto e usar a hashtag #AmadosOlhares2022. Todas as fotos postadas serão avaliadas por uma curadoria interna. 10 delas serão selecionadas e entrarão em exposição, a partir do dia 2 de novembro, na estação de metrô do Campo da Pólvora, em Salvador. As três primeiras colocadas receberão prêmio em dinheiro.

Estrutura para receber o público

Serão montados sanitários públicos, fraldário, Achados e Perdidos e espaços específicos como Livraria Oficial, Espaço Infantil, Espaço Sustentabilidade, Espaço Inclusão, Arena de Leitura e Espaço de Autógrafos. Segurança pública e privada estão garantidas.

Receptivo Flipelô

O SINGTUR – Sindicato dos Guias de Turismo da Bahia irá participar da Flipelô colocando guias de turismo credenciados que realizarão passeios, walk tours para grupos e individuais por preços especiais – além também de prestarem o serviço de informações ao visitante sobre a FLIPELÔ e o Centro Histórico. O receptivo funcionará em dois pontos : ao lado da entrada do Elevador Lacerda e no Largo do Pelourinho, de de 02 a 06 de novembro, das 10h às 17h.

Estacionamentos

Quem for de carro ao Centro Histórico, terá o conforto e a segurança de guardar seu automóvel em um dos estacionamentos regulamentados pelo evento. As vagas serão ofertadas durante todos os dias da festa Literária, como parte do projeto “Pare no Pelô”, uma parceria da FLIPELÔ com os estacionamentos privados localizados no Centro Histórico, que cobrarão uma tarifa única de R$ 12/ dia. Fazem parte da parceria os estacionamentos Delta Parking e Bahia Park. O serviço de valet funcionará das 10h às 21h, no Terreiro de Jesus.

Vá de Metrô

Localizada na Estação de Metrô do Campo da Pólvora, a ação “Vá de Metrô para a FLIPELÔ” disponibilizará vans e guias de turismo credenciados, que farão o traslado gratuito da Estação ao Taboão, no Pelourinho, do dia 01 ao dia 05, das 10h às 22h e no dia 06 das 9h às 21h.

Envolvimento dos Grupos Identitários do Pelourinho

Baianas, grupos percussivos e capoeiristas não poderiam ficar de fora – teremos desfiles de grupos de tambores, teremos a Tenda dos Milagres no Terreiro de Jesus onde nossas baianas estarão esperando por você para fazer aquela foto incrível e nossos capoeiristas realizarão oficinas de capoeira para a criançada – participam os grupos percussivo Tambores e Cores, Swing do pelo, Meninos da Rocinha do Pelõ e Movimento Percussivo – Grupo capoeira de Rua Terreiro de Jesus e 6 baianas locais

O Tema

A FLIPELÔ 2022 vai celebrar o legado deixado por Jorge Amado, por meio de seus personagens – criaturas que traduzem a imagem do povo, da cultura e da diversidade da Bahia marcada no imaginário de todos e que fazem com que o leitor se identifique como protagonista das suas histórias. Talvez seja esta uma das receitas do sucesso e da permanência da obra de Jorge Amado, um dos maiores patrimônios culturais do país, com mais de 37 romances publicados e repletos de personagens inesquecíveis.

Jorge Amado foi um dos mais premiados e populares escritores brasileiros. Dono de uma obra numerosa, sempre privilegiando a Bahia como cenário de suas narrativas, cativou o público com suas histórias que foram largamente adaptadas para outras linguagens artísticas. Traduzido para 49 idiomas, em 57 países, é até os dias atuais aclamado nacional e internacionalmente. Jorge Amado conciliou realismo e lirismo poético, a temática sobre as desigualdades sociais e erotismo, trazendo consigo uma identificação afetiva com o povo brasileiro e revelando ao mundo o “jeito baiano de ser”.

