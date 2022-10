SAIU! Calendário do Auxílio Brasil de R$600 do mês de OUTUBRO é divulgado

Saiu. A Caixa Econômica Federal faz saber aos beneficiários do programa Auxílio Brasil, o calendário oficial de pagamentos do mês de outubro. A princípio, de acordo com o cronograma de liberações, os beneficiários começarão a receber os valores a partir do dia 18 de outubro.

A saber, o aumento no valor do benefício permanece neste novo lote de pagamentos, e todos aqueles que estão enquadrados no programa social receberão, pelo menos, R$ 600.

Calendário de pagamento do Auxílio Brasil sem antecipação

De acordo com informações preliminares, até o momento, a programação do calendário de pagamento do Auxílio Brasil segue o cronograma habitual, ou seja, os beneficiários continuarão recebendo nos últimos 10 dias úteis do mês.

Ademais, é considerável destacar que para quem não acompanhou, a rodada de pagamentos do mês de agosto teve antecipação, e muitos beneficiários tinham a expectativa de que pudesse também ser aplicada neste mês de outubro. Assim, poderiam ter o dinheiro em mãos antes da hora.

Contudo, caso o Ministério da Cidadania não anuncie novidades nos próximos dias, o primeiro grupo começará a receber o benefício no dia 18 de outubro, ou seja, a aproximadamente duas semanas.

Calendário oficial de Pagamentos do Auxílio Brasil de OUTUBRO

A princípio, a Caixa Econômica Federal já revelou o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil de outubro, com valor mínimo de R$600.

Veja todas as datas – Calendário do Auxílio Brasil de Outubro

NIS de final 1 – 18 de outubro;

NIS de final 2 – 19 de outubro;

NIS de final 3 – 20 de outubro;

NIS de final 4 – 21 de outubro;

NIS de final 5 – 24 de outubro;

NIS de final 6 – 25 de outubro;

NIS de final 7 – 26 de outubro;

NIS de final 8 – 27 de outubro;

NIS de final 9 – 28 de outubro;

NIS de final 0 – 31 de outubro.

Quem tem direito a receber os pagamentos do Auxílio Brasil no mês de outubro?

A saber, a seleção dos usuários para recebimento dos valores é feita automaticamente pelo Ministério da Cidadania, com base no atendimento aos requisitos do Programa Auxílio Brasil.

Para receber, os beneficiários deverão atender aos seguintes requisitos:

Ser de família em situação de extrema pobreza, com renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105;

Ser de família em situação de pobreza, desde que tenham, entre os seus membros, gestantes ou pessoas menores de 21 anos, com renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 e R$ 210.

Ser de família que tenha membro que resida na mesma casa, que seja inscrito no Benefício de Prestação Continuada (BPC);

Ter inscrição no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Além do Auxílio de R$600, Governo vai pagar Vale-Gás de R$110

Além de liberar o calendário de R$600 do Auxílio Brasil no mês de outubro, a Caixa Econômica Federal paga neste mês de outubro o valor de R$110 do Vale-Gás. A princípio, a estimativa é que 6 milhões de pessoas recebam o benefício.

Para ter direito ao vale-gás nacional, é necessário ter uma renda per capita de até meio salário mínimo, ou seja, R$ 606.

Além disso, para ter direito ao programa também é necessário ter uma conta ativa e atualizada no Cadúnico, ou ao menos no Benefício de Prestação Continuada(BPC) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Mulheres que estão sob medidas protetivas depois de sofrerem violência doméstica também podem receber.

Entretanto, é importante lembrar que ter direito ao vale-gás nacional não significa dizer que o cidadão vai receber o benefício automaticamente. Como dito, é necessário aguardar até que o Ministério da Cidadania selecione o seu nome.