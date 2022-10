SAIU! Duas apostas dividem prêmio de R$ 317,8 milhões na Mega-Sena

Duas apostas acertaram as seis bolinhas do concurso 2.525 da Mega-Sena, realizado neste último sábado (01/10), em São Paulo. A Loteria dessa modalidade sorteou a quantia de R$ 317.853.788,53. Cada aposta vencedora levou para casa o prêmio de R$ 158.926.894,27.

De acordo com a Caixa, das duas apostas premiadas com as seis dezenas completas, uma foi realizada em Fernandopólis, município do interior de São Paulo, e a segunda foi realizada por meio do Canal Eletrônico das Loterias.

Acumulada por 14 vezes seguidas até este sábado, o atual prêmio já era considerado o maior valor nominal para um sorteio regular da Mega-Sena.

Resultado da Mega-Sena concurso 2.525

O jogo deste sábado oferecia a quantia de 317.853.788,53 (R$ 317,8 milhões) no prêmio principal para as apostam que conseguiram acertar os 6 números sorteados.

Conforme o concurso realizado, as bolinhas sorteadas foram: 04-13-21-26-47-51

Além das duas que conseguiram acertar as seis dezenas do prêmio principal, 814 apostadores acertaram a quina (pontuaram com cinco dezenas) e cada um vai receber, pelo menos, R$ 33.910,24. Além disso, outros 52.760 apostadores marcaram a quadra (acertaram quatro dezenas) e receberão, cada um, R$ 747,39.

Prêmio do próximo concurso

O próximo concurso da Mega-Sena será realizado na quarta-feira (05/01), e tem o prêmio principal estimado em R$ 3 milhões. Para concorrer, o interessado deve lembrar que as apostas poderão ser realizadas até às 19h do dia do sorteio.

Como apostar nas Loterias Caixa?

Cada aposta mínima, popularmente conhecida como aposta simples, possui seis dezenas e valor de R$ 4,50. De acordo com a promotora do concurso, os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana. Assim, os apostadores podem concorrer ao prêmio às quartas e aos sábados.

Também é possível escolher as dezenas diretamente no volante (seja ele em papel ou virtual) ou permitir que o sistema escolha os números (surpresinha), marcando previamente essa opção no papel do concurso.

Saiba como apostar na Mega-Sena online

O interessado pode apostar presencialmente em qualquer lotérica do país e também pela internet. Para os que desejam concorrer por meio dos dispositivos online, as apostas podem ser feitas diretamente no website da Caixa Econômica Federal, pelos dispositivos conectados, como celular e computador.

Além disso, saiba que também é possível acessar diretamente o aplicativo “Loterias Caixa”, disponível para os sistemas Android e iOS.

É importante ressaltar que as apostas realizadas online possuem um valor mínimo de R$ 30 e máximo de R$ 500, e o interessado pode realizar quantos jogos desejar para atingir o valor mínimo de compra. Em relação às realizadas nas plataformas digitais, as apostas podem ser pagas por cartão de crédito.

Não custa lembrar que o interessado em concorrer aos jogos deve ser maior de idade (ter 18 anos ou mais). No caso das inscrições realizadas a partir de dispositivos eletrônicos conectados, o apostador deve possuir um cadastro na plataforma.

Além disso, os interessados podem acompanhar o concurso ao vivo pela internet, por meio do Youtube, no canal oficial da Caixa.

Ganhou? Veja como receber o seu prêmio

O prêmio é destinado a quem acertar as seis dezenas. Além disso, quem marcar cinco ou quatro dezenas também se torna um premiado, contudo, recebe quantias (frações do prêmio) menores.

Os sortudos podem retirar o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada e também nas agências da Caixa. Caso o prêmio seja superior a quantia de R$ 1.903,98, o pagamento apenas poderá ser retirado nas agências da Caixa. Para isso, o ganhador deverá apresentar os seguintes documentos: comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original premiada.

Além disso, saiba que os valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) são pagos a partir de um prazo mínimo estabelecido pela promotora, mediante solicitação do ganhador em uma agência da CAIXA.

