SAIU o CALENDÁRIO OFICIAL do Auxílio Brasil de R$ 600 de novembro; veja todas as datas

O Auxílio Brasil é um benefício do Governo Federal, destinado às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Atualmente, os repasses estão ocorrendo no valor de R$ 600.

Primeiramente, é importante salientar que o Auxílio Brasil foi criado para substituir o Bolsa Família. Além disso, embora esteja num valor mais elevado atualmente, a partir de janeiro de 2023 os repasses do programa retornarão para seu valor habitual, de R$400.

O último pagamento da parcela deste mês de outubro ocorreu na última terça-feira (25). No entanto, os beneficiários já procuram por informações de quando acontecerá o novo pagamento do benefício. O Governo Federal antecipou por duas vezes o pagamento do Auxílio Brasil, sendo em agosto e outubro. No entanto, até o momento, não há informações quanto a uma nova antecipação.

Calendário do Auxílio Brasil – novembro

Confira o calendário completo de pagamento do Auxílio Brasil do mês de novembro.

Final do NIS Data do Pagamento 1 17 de novembro 2 18 de novembro 3 21 de novembro 4 22 de novembro 5 23 de novembro 6 24 de novembro 7 25 de novembro 8 28 de novembro 9 29 de novembro 0 30 de novembro

Quem recebe os pagamentos do Auxílio Brasil?

Na divisão por regiões, o Nordeste é a região que concentra o maior número de famílias atendidas no Auxílio Brasil, com 9,75 milhões com cadastro no benefício.

Ademais, logo na sequência, aparecem o Sudeste (6,28 milhões), o Norte (2,54 milhões), o Sul (1,42 milhão) e o Centro-Oeste (1,12 milhão).

Por outro lado, na segmentação por estados, a Bahia é a unidade federativa com maior abrangência de famílias que receberão o Auxílio Brasil, com 2,58 milhões de cidadãos no total.

Logo em seguida, São Paulo possui 2,56 milhões de famílias, seguido por Rio de Janeiro (1,78 milhão), Pernambuco (1,68 milhão), Minas Gerais (1,63 milhão), Ceará (1,48 milhão), Pará (1,34 milhão) e Maranhão (1,22 milhão).

Requisitos para receber o Auxílio Brasil

O Auxílio Brasil contempla o mesmo público anteriormente atendido pelo Bolsa Família, sendo:

Famílias em situação de extrema pobreza, com renda per capita mensal de R$ 105; e

Famílias em situação de pobreza, com renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 a R$ 210, porém, desde que tenha em sua composição gestante, nutriz ou pessoa de até 21 anos incompletos;

Lembrando que é necessário ter inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico).

Além desses critérios básicos, existem três possibilidades de entrar no Auxílio Brasil, segundo o Ministério da Cidadania. Confira:

Se já tinha o Bolsa Família: Auxílio Brasil será pago automaticamente;

Se está no CadÚnico, mas não recebia o Bolsa Família: vai para a lista de reserva;

Por fim, se não está no CadÚnico, é preciso buscar um CRAS para registro, sem garantia de receber.

Consulta ao benefício

Por telefone:

Na central de atendimento do Ministério da Cidadania, no número 121;

Na central de atendimento da Caixa, no número 111.

Por aplicativos:

No aplicativo Auxílio Brasil (disponível gratuitamente para Android e iOS);

No aplicativo Caixa Tem (disponível gratuitamente para Android e iOS).