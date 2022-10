SAIU o RESULTADO da MEGA-SENA 2527 de hoje, sábado, dia 08 de outubro

Na noite deste sábado (08/10), foi realizado mais um sorteio do concurso da Mega-Sena, o de número 2527. O prêmio está na casa de R$10,2 milhões, de acordo com informações da Caixa Econômica Federal.

RESULTADO MEGA-SENA CONCURSO 2527

A Mega-Sena 2527 teve sorteio hoje por volta das 20 horas. Os números sorteados já podem ser consultados. Veja:

48 – 56 – 19 – 38 – 29 – 08

Em primeiro lugar, é importante destacar que as apostas da Mega-Sena (concurso 2.527) puderam ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal, até as 19 horas de hoje.

Último resultado do concurso da Mega-Sena

Em resumo, os números sorteados no último concurso foram: 02-16-24-38-43-59

Embora ninguém tenha acertado todas as dezenas, milhares de jogos foram premiados. Todavia, os valores foram bem menores que o principal.

Para apostar na Mega-Sena

A princípio, vale lembrar que para realizar qualquer aposta da Mega-Sena, o cidadão deverá efetuar um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito, caso deseje efetuar a aposta pela internet.

De acordo com a Caixa, o prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem:

35% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (Sena);

19% entre os acertadores de 5 números (Quina);

19% entre os acertadores de 4 números (Quadra);

22% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5.

5% ficam acumulados para a primeira faixa – sena – do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).

Probabilidades de acerto

Seja como for, uma das principais dúvidas do brasileiro diz respeito a chance de acerto no concurso da Mega-Sena 2.527. Primeiramente, é importante destacar que a probabilidade de vencer em cada sorteio varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta do cidadão.

Ademais, é importante destacar que para fazer uma aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, de acordo com dados da Caixa. O preço de uma aposta simples é de R$ 4,50.

Por outro lado, para efetuar uma aposta com 15 dezenas, que é o limite máximo que a Caixa permite, a probabilidade de acerto é de de 1 em 10.003, segundo a Caixa. O preço, contudo, não é nada barato. Seja como for, uma aposta nessa modalidade tem o valor estimado em R$ 22.522,50.