salão faz cortes gratuitos para arrecadar cabelo

Uma rede de salões de beleza de Salvador está oferecendo corte de cabelo gratuito para pessoas interessadas em doar as mechas para confecção de perucas. A iniciativa faz parte das ações do Outubro Rosa. O material deverá ser entregue outras mulheres em tratamento de câncer.

A única exigência da rede Novo Conceito é que as clientes precisam fazer cortes a partir de 15 cm. Os cabelos podem ser tingidos, com progressiva, cacheados, crespos ou lisos. O material será doado para o Hospital Aristides Maltez, que é referência no tratamento de câncer.

O salão de beleza funciona nos Shoppings Piedade e Center Lapa, no Centro de Salvador. Mais informações podem ser encontradas por meio dos telefones: (71) 3019-5944 / 99352-5050 / 98792-6569.

