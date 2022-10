Salário-mínimo 2023: saiba as propostas de reajuste dos candidatos à presidência Lula e Bolsonaro

O tempo está passando rápido e 2022 está bem perto de encerrar. Então, cada vez mais, as expectativas crescem em relação a quanto ficará o valor do salário-mínimo 2023 em janeiro. Na disputa pela presidência, assumindo o cargo em 2023, Lula (PT) e Bolsonaro (PL) já deram algumas prévias sobre como será o piso salarial a ser tratado em nesse novo governo.

Bolsonaro e Lula disputarão os votos de 156 milhões de cidadãos brasileiros no 2º turno que será em 30 de outubro. Após serem os candidatos com mais votos no 1º turno, ambos ganharam a chance de ter um processo novo de votação. Mas, até lá, as propostas acerca do governo deles têm tido evidências, como o valor que será pago no salário-mínimo 2023. Quer saber mais? Continue lendo a matéria do Notícias Concursos desta terça-feira (18) para ficar por dentro de tudo.

Como será o salário-mínimo 2023?

O piso salarial federal é determinante para esferas diferentes do funcionamento econômico brasileiro. Pois, além de atingir os cidadãos que laboram sob o regime CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), também determina os pagamentos dentro do que é benefício do INSS.

O salário-mínimo também é usado como referência de teto dos pagamentos dos benefícios trabalhistas, por exemplo, PIS/PASEP e BPC (Benefício de Prestação Continuada). Além de ser um piso, o mínimo que pode ser liberado para aqueles que recebem seguro-desemprego.

Proposta dos candidatos à presidência para o salário-mínimo

Lula tem insistido no ponto onde o salário-mínimo está muito desvalorizado, pois desde que Bolsonaro comandou o da presidência, os cálculos de definição para o piso federal infelizmente mudaram. O atual presidente não contou com o PIB resultado do PIB (Produto Interno Bruto) dos dois anos anteriores, aplicando somente a inflação anterior como correção.

Lula prometeu vencer garantindo que o reajuste anual dos salário-mínimo acima da inflação, ou seja, com ganho real. Esta tal política da valorização está no plano de governo, mesmo que não tenha falado quanto deve decretar como valor de piso para o próximo ano.

Por outro lado, Bolsonaro não trouxe em plano governamental uma proposta para valorização dos salários. Mas, a equipe da Economia já encaminhou o Orçamento do ano de 2023 para senadores e deputados aprovem. Nesse Orçamento tem o valor a ser decretado para o salário-mínimo, que passará para R$ 1.302,00, ou seja, R$ 90,00 a mais do que está sendo pago atualmente.

Essa quantia do salário-mínimo 2023, claro, pode mudar, até mesmo se Bolsonaro permanecer sendo presidente. Bem como não mudará a política do cálculo do piso. Ademais, para isso será necessário utilizar como referência a inflação de 2022, sendo que para obter o resultado, é necessário aguardar até o grande dia.