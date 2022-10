Salvador anuncia esquema emergencial de transporte para terça-feira

Foto: Bruno Concha/Secom

Salvador terá um esquema emergencial de transporte público na terça-feira (11), por causa de um protesto que pode provocar atraso na saída dos coletivos das garagens nas primeiras horas do dia. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (10) pela Secretaria de Mobilidade (Semob).

O protesto foi convocado pelo Sindicato dos Rodoviários, pelo atraso no pagamento dos direitos trabalhistas dos ex-funcionários da extinta CSN.

De acordo com a Semob, agentes acompanharão as saídas dos primeiros ônibus com o objetivo de garantir o atendimento dos usuários do transporte coletivo, e, caso os veículos forem impedidos de sair, a equipe ativará os ônibus do Sistema Complementar (Amarelinhos).

Os coletivos reserva devem atender os principais corredores de tráfego, direcionando a demanda para as estações atendidas pelo metrô, como Estação Pirajá, Lapa e Mussurunga.

Conforme a Semob, a atuação dos complementares será mantida até que a paralisação seja finalizada e a operação regular volte à normalidade.

Em nota, a Semob orienta a população a, se puder, optar por meios alternativos de transporte, para “evitar longas esperas nos pontos e a superlotação dos ônibus complementares”.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.