Salvador é primeira cidade da América do Sul a receber exposição

Foto: Divulgação

Todo turista que visita a Bahia sai com a impressão de que o estado é diferenciado. Este seria mais um ponto em comum entre o local e a pintora Frida Kahlo, que é homenageada com um verdadeiro mergulho em vida e obra da artista na exposição “A Vida de um Ícone”.

O espaço, que estreou no Salvador Shopping no início de outubro, pode ser visitado com ingressos a partir de R$30, que estão à venda por meio do site oficial do evento e também na página da Eventim.

A capital baiana foi a primeira cidade da América do Sul a receber a biografia imersiva da pintora mexicana que conta com pontos instagramáveis, coleções de fotografias históricas, ambientes interativos e uma verdadeira imersão na vida e obra de Frida Kahlo.

“A gente está abrindo a exposição fora do eixo Rio-São Paulo. Pela primeira vez uma exposição chega internacional chega por aqui. E eu estava refletindo, pensando, Frida tem tudo a ver com a Bahia, se Frida fosse brasileira ela seria baiana”, explicou Rafael Reismann, CEO da Blast Entertainment, empresa responsável pela vinda da exposição, em parceria com o Salvador Shopping.

Foto: Roberto Abreu

“Frida tem todo tempero da Bahia, essa cor que a Bahia tem, acho que acabou sendo super interessante estar lançando esse projeto na Bahia. Se não fosse o shopping a gente não estaria lançando esse projeto na Bahia”, completou sobre a escolha da cidade para receber a biografia imersiva.

Na exposição, é possível conhecer a história de Frida Kahlo desde o nascimento até a morte, com momentos de emoção e tradição que enriquecem a experiência, que segue até dezembro em solo baiano.

“A Bahia tem essas características tão próximas do México, né? A Frida tem essa vibe nas cores, na obra dela, na maneira de ser. Apesar de todas as adversidades que ela passou, ela tinha uma visão positiva e alegre da vida”, explica Horácio Brandão, assessor de comunicação da exposição.

“Tem a relação com a ancestralidade também. Casou uma oportunidade empresarial, com essa similaridade dos universos de Frida e a Bahia, que também traz um pouco do inconsciente coletivo do que é o brasileiro”, finaliza.

Quando posso visitar?

A visitação está disponível todos os dias, das 10h às 21h, Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), de segunda a quinta, das 10h às 17h40, R$ 75 (inteira) e R$ 37,50 (meia) a partir das 18h até as 21h. De sexta a domingo o valor é de R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia). É possível adquirir ainda uma entrada VIP Experience no valor de R$ 150.

SERVIÇO

Exposição imersiva Frida Kahlo – A Vida de um Ícone

Quando: 5 de outubro a 4 de dezembro

Onde: Salvador Shopping

Visitação: segunda a sábado, das 10h às 21h; domingo, das 10h às 20h

Ingressos: segunda a quinta (10h às 17h40): R$ 60 / R$ 30; segunda a quinta (18h às 21h): R$ 75 / R$ 37,50; sexta a domingo: R$ 100 / R$ 50; VIP Experience: R$150

Vendas: Eventim e Frida Kahlo Salvador

