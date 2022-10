Salvador recebe evento com oportunidades de estudo no exterior

Foto: Divulgação

Salvador recebe nesta segunda-feira (24) o Salão do Estudante, evento que introduz estudantes brasileiros a oportunidades de estudo no exterior. O encontro acontece das 15h às 19h, no Fiesta Convention Center, localizado no Itaigara, bairro de Salvador.

O objetivo do Salão do Estudante é conectar aqueles que querem estudar no exterior com as possibilidades disponíveis. Para isso, participam do evento cerca de 150 expositores de países como Alemanha, Portugal, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Irlanda, Itália, Japão, entre outras localidades.

Os países com mais opções são Portugal e Canadá, que apresentarão no encontro possibilidades em 40 e 30 instituições, respectivamente. Além disso, também estarão presentes representantes do governo de alguns estados do Estados Unidos.

