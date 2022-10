Salvador recebe evento de MMA nesta sexta (14); veja detalhes

Foto: Divulgação

Salvador recebe nesta sexta-feira (14) o Qualify Combat, maior evento de MMA do Norte/Nordeste. Evento será realizado no Shopping Bela Vista, na Praça Central (L1) e pode ser acompanhado gratuitamente. O evento acontece nos dias 14 e 15 de outubro e começa a partir das 19h.

Esta é a quarta vez que o evento é realizado no Shopping Bela Vista e, no primeiro dia, será feita a apresentação dos lutadores, pesagem e encarada oficial. Esta é a 12ª edição do evento e estarão presentes equipes baianas, nacionais e internacionais.

No segundo dia, dia 15, serão realizados os principais combates com as participações de Cristiano Greco, Gazo, Eduardo BBzão, Jackson Naco, Cleuber Cabral. Os atletas Grego, João Carvalho, Leandro Trindade, Hugo Vargas, Wandson Kapoeira, Alberto Mohhamed, João Amarante, Joana Tavares, Zidra, Taylor e Piriquito também participarão.

O evento contará ainda com a segurança exigida, incluindo corpo de staffs, equipe médica especializada e duas UTIs móveis. O público esperado é de 33 mil pessoas por dia.

