Salvador recebe evento gastronômico de vinhos em novembro

Foto: Divulgação

A 7ª edição da Bahia Vinho Show, evento gastronômico de vinho da Bahia, acontece nos dias 17, 18 e 19 de novembro no Hotel Vila Galé Salvador, em Ondina, bairro de Salvador. Os ingressos podem ser adquiridos através do Sympla, ou no site do evento, por R$150.

Será oferecida uma degustação, assim como a venda de diferentes tipos de vinhos. Além disso, o evento contará com a presença de palestrantes. Eles falarão sobre a formação de mão de obra, além de temas para amantes e entusiastas do vinho.

Dentre os convidados para o evento, estão Jaime D’Oliveira, que é sommelier e juiz internacional de vinhos. O vitivinicultor, empresário, professor e sócio de controller da Vinícola Lovatel RS, Evandro Lovatel, também foi convidado.

Além disso, estarão presentes cerca de 12 expositores, entre importadores, produtores e distribuidores. Serão apresentados cerca de 400 rótulos de vinhos, com bebidas nacionais e internacionais.

