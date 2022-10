Salvador recebe evento neste domingo (16)

Foto: Divulgação

Acontece neste domingo (16) a segunda edição do “Trancistas Master: o espetáculo que vai mudar sua vida”, no Teatro Jorge Amado, das 14h às 18h. O evento reunirá mais de 400 profissionais do setor para debater temas como empreendedorismo, tendências e técnicas de penteados.

A Ginga Hair, primeira fábrica de fibras sintéticas premium 100% brasileiras, estará no evento. As demonstrações de aplicação e os desfiles de penteados que acontecerão no Trancistas Master serão feitas com os produtos da empresa. Além disso, o empreendimento montará um stand com exposição das fibras para cabelo feitas pela Ginga. O material é 100% acrílico e reutilizável.

Para além dos produtos, o evento busca discutir questões que vão além dos produtos. “Trançar o cabelo é um momento de troca de saberes, não só de técnica, mas de vida. E é com muito orgulho que buscamos enaltecer o trabalho de trancistas através dos nossos produtos, ajudando esses profissionais a construírem uma história de sucesso”, pontua a Adriana Cavalcanti, CEO da Ginga Hair.

Leia mais sobre Empreendedorismo no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.