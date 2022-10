Salvador sedia Festival Viva a Língua de 4 a 6 de novembro

Foto: Divulgação

O Pelourinho, Centro Histórico de Salvador, sedia nos dia 4, 5 e 6 de novembro o Viva a Língua – Festival da Língua Portuguesa. O evento reúne música, culinária e literatura e irá trazer artista portugueses e angolanos, que se juntam na programação com os brasileiros.

Nomes como Magary Lord, Banda Didá, Lazzo Matumbi e Sued Nunes estão confirmados na sexta-feira, com o concerto que começa às 20h e é aberto ao público e gratuito.

No sábado, é a vez da culinária. No Senac do Pelourinho, os chefs Jaqueline Bispo, do Brasil, Luís Kitaba, de Angola, e o português Gonçalo Ramirez preparam um menu especial com pratos característicos dos três países. O evento é aberto ao público e está sujeito à lotação.

O Teatro do Sesc, no Pelourinho, recebe no domingo os escritos Itamar Vieira Júnior, Brasil, e José Luís Peixoto, de Portugal, para uma roda de conversa.

Em parceria com a Baiano Eventos e Produções, o festival, que foi lançado em maio, pretende reunir diversas ações como manifestações culturais, música, literatura, culinária, intercâmbio e atos em conjunto com artistas do Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde e demais países lusófonos.

O Viva a Língua é uma realização doa Baiano e Produções em parceria com a Prefeitura de Salvador, através do Escrtiório de Cooperação Internacional, da Embaixada de Portugal no Brasil, do Consulado-geral de Portugal na Bahia e do Camões – Instituto da Língua.

