Salvador sedia pela primeira vez Campeonato Brasileiro de HPE25

Foto: Divulgação

Salvador sediará pela primeira vez o Campeonato Brasileiro de HPE25, tipo de veleiro de alta performance. Esta será a 17ª edição do campeonato e contará com a participação de 30 embarcações de diferentes estados do país.

O evento acontece entre 1º e 5 de novembro e é dividido em duas etapas. A primeira delas acontece no Porto Salvador Marina, no Comércio, onde serão realizadas as competições de regatas e um show de abertura do evento.

A segunda parte do evento acontece nos dias 4 e 5 de novembro, em Simões Filho, com as regatas finais, premiação e show de encerramento da competição. O objetivo da realização da competição na Bahia é incentivar e investir na prática deste esporte no estado.

“Fazer um campeonato deste porte na Baía de Todos-os-Santos é um sonho antigo nosso, e isso só foi possível com o entusiasmo do Aratu Iate Clube. A expectativa da flotilha nacional é altíssima!”, declara Cassio Ashauer, presidente nacional da Classe HPE25, sobre a realização do evento.

