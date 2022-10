Salvador sedia salão imobiliário com imóveis a partir de R$ 170 mil

Foto: Divulgação

Salvador sedia entre os dias 3 e 6 de novembro o Salão Imobiliário da Bahia, no Centro de Convneções. O evento, que este ano entra em sua 14ª edição, contará com trinta stands com as principais construtoras e incorporadoras baianas, apresentando lançamentos a partir de R$ 170 mil, com diversas tipologias e nos bairros mais estratégicos e procurados da capital baiana.

De acordo com Cláudio Cunha, presidente da ADEMI-BA, quem for ao evento encontrará oportunidades e vantagens exclusivas, com análise de crédito imediato. “Vamos reunir lançamentos e oportunidades únicas para quem quer realizar a compra da casa própria, ou para quem deseja investir em um negócio rentável e seguro, como o imóvel”, diz Cunha.

O Salão Imobiliário da Bahia é aberto ao público e a entrada é gratuita.

