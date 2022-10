Foto: Reprodução

Salvador tem a gasolina mais cara entre as capitais do Brasil, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Nos postos da capital, o preço do litro chega a R$ 5,59, com valor médio de R$ 5,56.

De acordo com a agência, o aumento o aumento do combustível em Salvador supera o preço médio do país em 1,5%. A capital com menor preço médio é Macapá (AP), com R$ 4,48. A pesquisa foi realizada entre os dias 9 e 15 de outubro – sendo a mais recente divulgada pela ANP.

A Acelen, que é a empresa que administra a Refinaria Mataripe e abastece postos de combustíveis em Salvador, diz que os preços praticados seguem critérios de mercado, levando em consideração variáveis como o custo do petróleo.

