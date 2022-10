Salvador tem Dia D do Outubro Rosa no sábado; veja postos

Foto: Jefferson Peixoto/Secom

Salvador terá mais um Dia D da campanha Outubro Rosa nos postos de saúde neste sábado (22). O atendimento será a partir das 8h. Para garantir o acesso das soteropolitanas aos múltiplos serviços oferecidos, uma série de ações especiais e serviços de cuidado com a saúde integral das mulheres ocorrerão em 45 unidades de saúde, espalhadas nos Distritos Sanitários da capital baiana.

Na oportunidade, segundo a prefeitura, as mulheres terão acesso a atendimentos como coleta de exames de colo de útero, exame de mamas, solicitação de mamografia, teste rápido para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), atividades educativas, consultas odontológicas, antropometria, aferição de pressão, glicemia, atendimentos médicos clínicos, atividade de educação em saúde, orientação de saúde bucal e antropometria.

Para isso, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) mobilizou uma equipe multidisciplinar em saúde, composta por gestores, médicos, enfermeiros, odontólogos, agentes comunitários, nutricionistas, auxiliares de limpeza, técnicos farmacêuticos e técnicos de enfermagem, que amplificarão os serviços oferecidos.

Além do fim de semana, as ações da campanha de combate ao câncer de mama continuam acontecendo também durante a semana, em todas as unidades de saúde da capital. O secretário da SMS, Decio Martins, destacou os benefícios que a campanha oportuniza para todas as mulheres ao garantir ações preventivas no cuidado com a saúde.

“Fizemos um intenso trabalho coletivo, envolvendo as equipes e unidades, visando oferecer o máximo de procedimentos que podem salvar vidas, pois sabemos da importância do autocuidado e da prevenção contra o câncer”, pontua.

Postos em funcionamento no turno da manhã – UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), UBS Santo Antonio, USF Terreiro de Jesus, USF Alto do Cabrito, USF Recanto da Lagoa (Nova Brasília de Valéria), USF Bom Juá, USF Capelinha, UBS Marechal Rondon, USF Pirajá, USF San Martin II, UBS São Judas Tadeu (Pau Miúdo), UBS Ministro Alckmin (Massaranduba), UBS Virgílio de Carvalho (Bonfim),

Postos em funcionamento nos turnos da manhã e da tarde – UBS Vila Matos, USF Garcia, USF Arenoso, USF Saramandaia, UBS Eunísio Teixeira (Saboeiro), USF Padre Maurício Abel (São Gonçalo), USF Resgate, UBS Engomadeira, USF Raimundo Agripino (Sussuarana), USF Pernambuezinho, USF Doron, USF Cabula VI, USF Calabetão, UBS Pires da Veiga (Pau da Lima), UBS Cecy de Andrade (Castelo Branco), UBS Castelo Branco, USF São Marcos, USF São Marcos II, USF Canabrava, USF Nova Brasília, UBS Periperi, USF Estrada da Cocisa (Paripe), USF Alto de Coutos, USF Alto de Coutos II, USF Alto do Cruzeiro, USF Tubarão, USF São João do Cabrito, USF Fazenda Coutos, USF Pituaçu, USF Cajazeiras V, USF Itapuã e UBS José Mariane (Itapuã).

