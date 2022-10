Salvador tem previsão de chuva e risco de deslizamento de terra

Foto: Alam Oliveira/iBahia

A previsão é que o tempo continue fechado em Salvador na quinta-feira (27), com céu nublado a parcialmente nublado e chances de até 70% de chuvas fracas e isoladas a qualquer hora do dia.

A informação foi divulgada nesta quarta (26) pela Defesa Civil de Salvador (Codesal). Segundo o órgão, há risco para deslizamento de terra devido aos acumulados de chuvas.

Anda segundo informou a Codesal, apesar de com previsão de chuva, a formação de um sistema de baixa pressão, na madrugada de quarta, fez com que o mau tempo, que é resultado de uma frente fria, se concentrassem no Oceano Atlântico, reduzindo sua intensidade na capital baiana.

Os maiores acumulados de precipitação registrados pela Defesa Civil nas últimas 24 horas (atualizado às 16h10) foram nos bairros de Pituaçu (22,2mm), Canabrava (18,2mm), Base Naval Aratu (16,4mm) e Doron (15,8mm).

As informações são do Centro de Monitoramento de Alerta da Defesa Civil de Salvador (Codesal).

A Codesal registrou, até às 17h desta quarta-feira, 58 solicitações de vistorias. Foram 17 ameaças de desabamento, sete ameaças de deslizamento, duas árvores ameaçando cair, 13 avaliações de imóveis alagados, sete desabamentos parciais, cinco deslizamentos de terra, um galho de árvores caído, três infiltrações e três orientações técnicas.

Plantão

A Codesal, que integra a categoria de serviços essenciais do município, permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199. As ocorrências podem ser acompanhadas em tempo real no site do órgão.

