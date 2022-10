Salvador terá 10 mil vagas temporárias de emprego no final do ano

Dez mil vagas de emprego devem ser geradas em Salvador no período do final de ano em 2022, segundo estimativa do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia (Sindilojas), que foi divulgada nesta sexta-feira (21).

De acordo com o órgão, pelo menos 20% desses trabalhadores que serão chamados para preencher o quadro no intervalo devem ser contratados, o que equivale a 2 mil empregos efetivos.

O que possibilitou essa projeção positiva foi o bom momento que o comércio vem vivendo, conforme apontou o presidente do Sindilojas, Paulo Motta, em entrevista ao iBahia.

Conforme a projeção, o cenário ainda deve proporcionar um crescimento de vendas de cerca de 15% em comparação com o ano passado.

“O comércio vivo um momento muito positivo em que a geração de emprego está presente. As oportunidades de crescimento das vendas estão muito fortes. Temos datas importantes em que o comércio pode funcionar sem dificuldade, como 2 de novembro, 15 de novembro e 8 de dezembro. Isso dá ao consumidor oportunidade com mais tranquilidade de estar nas áreas comerciais”, disse.

Ainda segundo Motta, apesar de problemas com juros, a economia tem se mostrado mais sustentável para o comércio.

“Estamos muito bem em queda de inflação, geração de emprego e são novos consumidores entrando no mercado. Então, a nossa expectativa é de um Natal positivo e que haja de fato a estabilidade da atividade econômica em nosso estado e em nosso país”.

