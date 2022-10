Salvador terá domingo nublado com chuvas isoladas; veja previsão

Foto: Reprodução / TV Bahia

Após um sábado (15) ensolarado, Salvador terá um domingo (16) nublado e com chuvas isoladas, é o que aponta a previsão do tempo feita pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo a empresa, o tempo fechado e as chuvas se estendem pela tarde e pela noite. A temperatura máxima é de 28ºC, a mínima fica em torno de 21ºC. A intensidade dos ventos chega a ser moderada em algumas partes do dia.

Para a semana na capital baiana, a segunda-feira (17) será ensolarada com temperatura máxima em 31ºC. Já no resto da semana, são previstas chuvas isoladas e tempo nublado.

Até a quinta-feira (20), a temperatura terá máxima de 30ºC e mínima de 22ºC, com ventos fracos e moderados. O clima deve se tornar mais firme com a aproximação do final de semana.

