Salvador terá tempo instável neste final de semana; veja previsão

Foto: Reprodução / TV Bahia

O final de semana será de tempo instável na capital baiana. De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e da Defesa Civil de Salvador (Codesal), ainda na sexta-feira (14), o tempo segue nublado com possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima será de 22ºC e a máxima de 31ºC. Os ventos ficam na escala de fracos a moderados e a probalidade de chuva chega a 30%.

No sábado (15), o tempo fica mais firme no início da tarde e durante à noite. A previsão é de céu claro a parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia. As chances de chuva seguem de 30%, mas nada que atrapalhe a curtição na praia.

Já no domingo (16), o céu fica nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas, a qualquer hora do dia. Entretando, as chances de chuva variam entre 40% e 70%. Confira abaixo a tabela detalhada:

Sábado (15)

Mínima de 22º C

Máxima de 29º C

Ventos fracos a moderados

Manhã: muitas nuvens

muitas nuvens Tarde: céu claro

céu claro Noite: céu claro

Domingo (16)

Mínima de 22º C

Máxima de 30º C

Ventos fracos a moderados

Manhã : muitas nuvens com chuva isolada

: muitas nuvens com chuva isolada Tarde: muitas nuvens com chuva isolada

muitas nuvens com chuva isolada Noite: muitas nuvens com chuva isolada

