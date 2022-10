Salvador troca 1 semáforo a cada 4 dias por causa de vandalismo

Foto: Jefferson Peixoto / Secom PMS

Por causa de ações de vandalismo, Salvador troca, em média, um semáforo a cada 4 dias, aproximadamente. A informação foi divulgada pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), que ainda relatou o valor total do prejuízo. De acordo com a entidade, foram gastos mais de R$1,2 milhão somente para recuperar os semáforos danificados entre janeiro e a primeira semana de outubro deste ano.

Na prática, foram cerca de 80 silaneiras vandalizadas. Além disso, mais de 4 mil metros de cabos de alimentação de energia e 187 unidades dos mais diversos tipos de componentes de semáforos foram furtados.

O problema tem ocorrido em diversas regiões da cidade, inclusive em vias de grande movimento. Vale ressaltar que a quebra de um semáforo coloca em risco a segurança de pedestres e condutores. Ainda segundo a Transalvador, equipe de sinalização da autarquia de trânsito é acionada diariamente para restabelecer o funcionamento dos equipamentos semafóricos, tanto que tiveram peças roubadas quanto danificadas por condutas criminosas.

“Os atos criminosos afetam todos os cidadãos que se deslocam por Salvador. Além de prejudicar a mobilidade da nossa população, essa despesa poderia ser direcionada para outros benefícios, como ações de educação e de segurança viária. O prejuízo é de todos nós”, disse o superintendente da Transalvador, Marcus Passos, sobre o caso.

Sinalização

O planejamento anual do órgão de trânsito prevê investimentos para manter, requalificar e adquirir novos equipamentos para a sinalização. No entanto, o gasto com os equipamentos vandalizados é extra e atrapalha a dinâmica de sinalização da cidade, tão importante para a segurança viária.

Por isso, a Transalvador tem analisado soluções para coibir a ação de vândalos, como, por exemplo, substituir algumas peças dos equipamentos semafóricos por material sem valor de mercado. Aliado a isso, a Assessoria Jurídica da pasta registra boletins de ocorrência das delegacias sempre que identifica um ato criminoso do tipo, para as devidas providências pelas autoridades policiais.

Denúncias

O cidadão pode acionar a Transalvador pelo Fala Salvador, no número 156, caso presencie alguma situação de vandalismo. Para relatar problemas com os semáforos, é possível utilizar também o aplicativo do órgão de trânsito: o NOA Cidadão.

Para coibir furtos e receptação de fios e cabos de energia e telefonia, bem como atos que atentem contra o patrimônio público em Salvador, a Guarda Civil Municipal (GCM) lançou um número exclusivo para denúncias via aplicativo WhatsApp. Os fatos podem ser comunicados através do contato (71) 99623-4955, em formato texto ou áudio de até 30 segundos, e fotos. Não são aceitas ligações.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.