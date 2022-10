Samsung abre matrículas para programa de estágios 2023

Foto: Divulgação

A Samsung abriu inscrições para a nova edição do Programa de Estágio 2023 / 2024. Para participar do processo seletivo, é necessário que os candidatos estejam cursando Administração, Comunicação Social, Engenharia, Marketing, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais e cursos correlatos.

Ainda segundo a empresa, os selecionados precisam ter disponibilidade para residir na cidade de São Paulo e também de atuar na marca por 24 meses, com modelo de trabalho híbrido. As inscrições do programa vão até o dia 3 de novembro e podem ser feitas através do site oficial da marca.

Vale ainda pontuar que é considerado requisito básico que o candidato tenha inglês avançado e disponibilidade de atuação de seis horas por dia.

Após o período de inscrições, os candidatos pré-selecionados terão uma prova on-line de inglês, lógica e aderência cultural. As fases seguintes são compostas por entrevistas de identificação de competências e avaliações de domínio, que serão aplicadas para áreas específicas.

Processo seletivo

A seletiva para os candidatos é composta por um processo de integração, com palestras e treinamentos ministrados por líderes da Samsung. Ainda no período que antecede a contratação, os candidatos devem passar pelo chamado Super Day, uma etapa composta por avaliações em grupo com case de negócios e entrevistas individuais com gestores de cada área do programa.

Ao longo do programa, os candidatos selecionados também terão avaliações de desempenho e feedbacks com a área de Recursos Humanos para alcançar seu potencial máximo e se desenvolver individualmente.

Em relação aos benefícios, os selecionados terão direito a uma bolsa-auxílio, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale-transporte, vale-Refeição, gympass (com pagamento via cartão de crédito) e desconto em produtos da marca.

