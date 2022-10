Saque-aniversário do FGTS: é possível solicitar e não sacar? Saiba o que acontece nessas situações

O FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), como todos sabem, é um dos direitos dos trabalhadores que atuam com a carteira assinada. No momento, o saque do valor tem duas modalidades: saque-rescisão, aquele com o qual todos estão acostumados quando são mandados embora; e o saque-aniversário do FGTS, que é uma parte opcional do cidadão.

E se você optou por requerer o saque-aniversário do FGTS, mas, por algum motivo, acabou esquecendo de verificar a data do saque ou perdeu o prazo, como faz? Será que agora o dinheiro ficou perdido? Bom, não se desespere, pois todas as dúvidas sobre o assunto você pode tirar na matéria abaixo do Notícias Concursos que ele preparou para este sábado (08).

Há algum problema em não fazer o saque-aniversário do FGTS?

Quando o cidadão opta por essa modalidade de saque, o saldo permanece disponível para a movimentação em conta por cerca de três meses. Isso a contar do primeiro dia útil a partir do seu mês de aniversário.

Então, caso nesses três meses não houver movimentações no valor, ele não “some”, “volta pro Governo”, nem nada do tipo. Ele apenas retorna para a conta do FGTS. Contudo, só é disponibilizado para saque outra vez no aniversário seguinte.

É importante ressaltar que, caso o pedido do saque-aniversário seja feito até o último dia (útil) do mês de aniversário do cidadão ele ainda consegue sacar. Isso mesmo! A primeira parcela fica disponibilizada imediatamente. Todavia, se for solicitado em outros meses, a disponibilidade da parcela será apenas no mês do aniversário.

Se sacar apenas uma parte do valor, o que acontece?

Caso o cidadão decida retirar somente parte do que está disponível do valor do seu saque-aniversário, definitivamente, não há problemas ou sansões. O restante do dinheiro (saldo) retornará para a conta do Fundo de Garantia normalmente, mas, claro, depois dos três meses em que o valor fica disponível.

Cabe ressaltar que trabalhadores que nasceram no mês de outubro já estão habilitados para sacar o seu valor. Portanto, podem movimentar o seu saldo conforme tabela.

Calendário do saque-aniversário de outubro/novembro e dezembro

É extremamente importante que os cidadãos fiquem atentos às datas da liberação dos saldos, segundo o calendário. Assim, não deixará de ter a renda todos os anos. Veja abaixo as datas da liberação do valor do saque para esses últimos meses.

Mês do Nascimento Pagamento Outubro 03/10/2022 Novembro 01/11/2022 Dezembro 01/12/2022

Se você deseja se inteirar sobre o mundo financeiro/econômico e muito mais, leia as matérias do Notícias Concursos e tire todas as suas dúvidas. Fique por dentro do que está acontecendo no momento no Brasil sobre saque-aniversário do FGTS e muito mais.